Al Teatro Romano di Sepino arrivano Le notti d'oro

SEPINO (CB) â€“ Un teatro romano all'aperto, pietra millenaria, l'estate molisana: Ã¨ questa la cornice in cui approda, per tre serate consecutive, uno dei programmi cinematografici piÃ¹ pregiati in circolazione. Dall'11 al 13 settembre 2026, il Teatro Romano del Parco Archeologico di Sepino ospiterÃ la rassegna Le Notti d'Oro (Les Nuits en Or), progetto ideato dall'AcadÃ©mie des CÃ©sar e presentato in Italia insieme all'Accademia del Cinema Italiano â€“ Premi David di Donatello, con il sostegno di Mic, Siae, Nuovo Imaie, Stadion video, ed organizzato da Fenice Produzioni Audiovisive.

Il Parco Archeologico di Sepino Ã¨ uno dei siti romani meglio conservati dell'Italia centro-meridionale: mura intatte, porte urbiche, foro, terme, un teatro che ancora oggi struttura lo sguardo verso il cielo aperto del Matese. Non Ã¨ uno sfondo, Ã¨ una condizione. Portarvi il cinema â€“ quello breve, audace, premiato ai quattro angoli del pianeta â€“ significa mettere in dialogo due forme di racconto che si fondano entrambe sulla necessitÃ di guardare e di capire.

Il programma riunisce una selezione dei migliori cortometraggi del 2026, ciascuno vincitore del massimo riconoscimento nella propria accademia nazionale: l'Oscar americano, il CÃ©sar francese, il BAFTA britannico, il Goya spagnolo, il David di Donatello italiano e altri premi equivalenti da Norvegia, Sudafrica, India, Colombia, Senegal, Corea del Sud, Taiwan, Finlandia, Ucraina e oltre.

Il programma Ã¨ pensato come fotografia del cinema emergente nel mondo: molteplici accademie, altrettante culture, un unico schermo.

Le proiezioni avranno luogo ogni sera a partire dalle ore 21:00. Per garantire la massima fedeltÃ artistica, tutte le opere saranno proiettate in versione originale con sottotitoli in lingua italiana. L'ingresso Ã¨ libero, fino a esaurimento posti, con QR CODE.

Le serate prevedono inoltre la proiezione del corto girato proprio nel Parco di Sepino, dal titolo "Un Luogo Nascosto e Pieno di Luce", unita a momenti di incontro con ospiti del settore che sveleranno i retroscena ed i segreti dell'affascinante mondo del cinema.

Saranno dunque presenti l'attore Giuseppe Pambieri, volto storico del cinema e del teatro italiano, l'attore internazionale Clayton Norcross, il Thorne Forrester di Beautiful, il pianista Simone Sala, direttore artistico di "Un Piano per Sepino", l'attrice Rita Blasotta, giovane e intensa interprete del nostro cinema, ed il critico cinematografico Pierluigi Manieri, profondo conoscitore della settima arte.

Per informazioni e prenotazioni: https://www.eventbrite.it/o/le-notti-doro-121537988959

CORTI IN PROIEZIONE

PRIMA SERATA (venerdÃ¬ 11 settembre)

A Menina e o Pote

Regia: Valentina Homem e Tati Bond | Paese: Brasile

Premio: Grande PrÃªmio do Cinema Brasileiro 2025 â€“ Miglior Cortometraggio di Animazione

In un mondo distopico, una giovane ragazza rompe un vaso di ceramica che custodisce un segreto. Questo gesto apre delle porte verso un mondo parallelo e la ragazza intraprende un processo di trasformazione, attraverso il quale diventa finalmente possibile creare un nuovo mondo.

Dancing Pigeons

Regia: Christofer Nilsson | Paese: Svezia

Premio: Guldbagge 2026 â€“ Miglior Cortometraggio

Un medium vede la propria seduta interrotta da una spettatrice che si rifiuta di lasciarlo concludere lo spettacolo prima di aver parlato con il suo ex marito defunto.

Linda, Linda!

Regia: Kiyan Agadjani | Paese: Lussemburgo

Premio: FilmprÃ¤is 2025 â€“ Miglior Cortometraggio fiction

In Lussemburgo, Linda, 82 anni, ex rapinatrice di banche, Ã¨ nostalgica del suo passato tumultuoso. Quando il suo ex complice Tony ricompare, deve scegliere se partecipare a un'ultima rapina oppure dirgli addio.





SECONDA SERATA (sabato 12 settembre)

Gilbert

Regia: Alex Salu, Arturo Lacal, Jordi JimÃ©nez | Paese: Spagna

Premio: Goya 2026 â€“ Miglior Cortometraggio di Animazione

Gilbert e Sullivan vivono in un piccolo arcipelago in mezzo all'oceano. Sullivan Ã¨ trombettista, mentre Gilbert consegna pacchi con la sua gondola. Un giorno, perÃ², Gilbert decide di tenere per sÃ© un pacco destinato al suo vicino Sullivan

Au Bain des Dames

Regia: Margaux Fournier | Paese: Francia

Premio: CÃ©sar 2026 â€“ Miglior Cortometraggio Documentario

Ogni giorno JoÃ«lle raggiunge le sue amiche pensionate sulla spiaggia del Bain des Dames, a Marsiglia. Come in un teatro a cielo aperto, ridono, parlano d'amore, di sesso e dei corpi che cambiano e rifanno il mondo con la libertÃ di chi non ha piÃ¹ nulla da dimostrare.

Morte di un attore

Regia: Ambroise Rateau | Paese: Francia

Premio: CÃ©sar 2026 â€“ Miglior Cortometraggio di Fiction

Philippe Rebbot viene dato per morto dai media e dai social network. Primo problema: sta benissimo. Secondo problema: la voce si diffonde sempre di piÃ¹, nonostante i suoi tentativi di smentirla.

TERZA SERATA (domenica 13 settembre)

Blueberry Summer

Regia: Masha Kondakova | Paese: Ucraina

Premio: Golden Dziga 2025 â€“ Miglior Cortometraggio di Fiction

Quest'estate Ksyusha deve trascorrere le giornate a raccogliere mirtilli nella foresta di Kiev con sua madre e sua sorella, per garantire un reddito alla famiglia. Ma Ã¨ distratta: sta aspettando il suo innamorato Misha. Mentre flirtano, i due si addentrano sempre piÃ¹ nella foresta, dimenticando il pericolo.

Nothing Special

Regia: Efrat Berger | Paese: Israele

Premio: Ophir 2025 â€“ Miglior Cortometraggio Documentario Ibrido

Tra quattro mura, due donne aspettano. Una aspetta che la morte venga a prenderla. L'altra aspetta che la sua vita abbia finalmente inizio. Basato su una conversazione registrata, il film mette in scena il loro tentativo di sfuggire a ciÃ² che non possono fare a meno di vivere, mentre scoprono che a volte il "nulla" puÃ² essere qualcosa di speciale.

Deux Personnes Ã‰changeant de la Salive

Regia: Natalie Musteata, Alexandre Singh | Paese: Stati Uniti

Premio: Oscar 2026 â€“ Miglior Cortometraggio Live-Action. Fiction Distopico

Una tragedia assurda ambientata in una societÃ repressiva in cui baciarsi Ã¨ punito con la morte e le persone pagano ricevendo schiaffi sul viso. Angine, una donna infelice, fa acquisti compulsivi in un grande magazzino e rimane affascinata da un'ingenua commessa. Nonostante il divieto di baciarsi, le due si avvicinano, suscitando i sospetti di una collega gelosa.



