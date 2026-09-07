West Nile, il virus circola in provincia di Chieti: lâ€™Asl invita alla massima attenzione

Si porta a conoscenza della cittadinanza che la Asl Lanciano Vasto Chieti ha comunicato la circolazione del virus West Nile nella nostra Provincia. La cittadinanza Ã¨ invitata ad adottare le seguenti misure di prevenzione: * lâ€™uso corretto di repellenti topici secondo le indicazioni dei produttori; * lâ€™utilizzo di abbigliamento protettivo; * lâ€™installazione di barriere fisiche (ad es. zanzariere); * lâ€™impiego di soluzioni ambientali volte a ridurre lâ€™esposizione alle punture di zanzare (ad es. dispositivi per il controllo di temperatura e umiditÃ , come i condizionatori); * le buone pratiche finalizzate ad eliminare possibili focolai larvali negli spazi privati, come giardini e orti privati (eliminazione degli oggetti che possono costituire piccoli raccolte temporanee di acqua, come barattoli vuoti, sottovasi, contenitori senza coperchio, anfore ornamentali, giochi per bambini; prevenzione dei ristagni, che creano le condizioni per lo sviluppo larvale delle zanzare, nei focolai ambientali non eliminabili, quali, ad esempio, vasche e fontane ornamentali, grondaie, bacini perenni e per lâ€™approvvigionamento idrico degli orti urbani, cisterne, ecc.).

Comune di Vasto

Ãˆ in corso di accertamento un nuovo caso di infezione da virus West Nile a Chieti. Si tratta di un uomo di 64 anni, che presenta sintomi non gravi e si trova nel proprio domicilio. Si attende lâ€™ufficialitÃ allâ€™esito dei test eseguiti in queste ore.

Qualora confermato, salirebbero a 7 i casi di contagio accertati in provincia di Chieti, di cui 3 nel capoluogo, di cui due donne, rispettivamente di 75 e 38 anni, e un uomo di 77 anni, 1 a Santâ€™Eusanio del Sangro con un uomo di 58 anni, 1 ad Atessa dove aveva soggiornato un turista veneto, 1 a Paglieta, maschio di 69 anni.

Â«Con le disinfestazioni straordinarie e i protocolli messi in atto dalla Direzione Asl possiamo ipotizzare una curva discendente dei casi di infezione â€“ Ã¨ la stima di Jacopo Vecchiet, responsabile delle Malattie infettive dellâ€™ospedale di Chieti â€“. Quelli trattati sono in via di risoluzione, e anche qualcuno inizialmente piÃ¹ complesso Ã¨ in miglioramentoÂ».

Come da prassi, nella comunicazione inviata ai sindaci il Servizio igiene e sanitÃ pubblica ha raccomandato di proseguire negli interventi di lotta antilarvale nelle aree in cui sono presenti abitazioni private, luoghi di vacanza e parchi pubblici, e di effettuare interventi straordinari preventivi nei luoghi non interessati dalla disinfestazione ordinaria in caso di eventi allâ€™aperto con affluenza di numerose persone. Leggi QUI