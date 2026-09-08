Ex Gam di Bojano, Amadori valuta il rilancio e il futuro dei lavoratori

I vertici "Amadori" manifestano al ministro Adolfo Urso interesse per un progetto di rilancio dell'ex Gam (Gestione Agroalimentare Molisana S.r.l.) di Bojano, azienda attiva nella filiera avicola molisana i cui asset, a seguito del fallimento della societÃ , sono divenuti di proprietÃ di Agricola Vicentina, parte del Gruppo Amadori.

Al Mimit oggi si Ã¨ svolto il primo incontro dedicato alle prospettive industriali e occupazionali dei lavoratori del sito.

La riunione, a cui hanno partecipato il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, i rappresentanti dell'azienda, delle organizzazioni sindacali e di Sviluppo Lavoro Italia (Sli), fa seguito al confronto tra il ministro e gli amministratori di Amadori.

L'azienda ha manifestato la disponibilitÃ a valutare un progetto per la valorizzazione dell'ex Gam qualora vi siano le condizioni commerciali e di sviluppo industriale. Sono giÃ in corso interlocuzioni tra il Gruppo e le strutture ministeriali per approfondire le possibili forme di sostegno economico e finanziario all'iniziativa. Alla luce di questo quadro, il tavolo Ã¨ stato aggiornato a febbraio 2027.

Il Ministero seguirÃ con attenzione l'evoluzione della vicenda e, in raccordo con la Regione Molise, le istituzioni territoriali e le organizzazioni sindacali, Ã¨ disponibile, qualora se ne determinino le condizioni, a valutare gli strumenti piÃ¹ idonei a sostenere lo sviluppo industriale dell'area e a favorire la salvaguardia dei livelli occupazionali.