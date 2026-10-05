“Mio Signore”, la nuova poesia di Ugo D’Onofrio tra fede, alba e meraviglia

C’è la semplicità di un risveglio e, insieme, la profondità di una preghiera nei versi dell’avvocato Ugo D’Onofrio. In Mio Signore, scritto a Campobasso il 5 ottobre 2026, l’autore affida alla poesia la propria gratitudine per il nuovo giorno: la luce dell’alba, il canto degli uccelli, il profumo dell’erba bagnata di rugiada, l’aria del mattino diventano segni di una presenza divina. Una lirica intima e delicata, nella quale lo stupore per la bellezza del creato si trasforma in una certezza semplice e profonda: “Tutto mi dice di te e mi dice che esisti”

MIO SIGNORE

Ti ringrazio ancora mio Signore

per avermi pur'oggi

restituito a nuovo giorno:

palpebre appena

socchiuse dal risveglio,

pupille ammirate

ad alba nascente,

udito in ascolto

a garrito di rondini

ed a canto d'allodole,

olfatto inebriato

da odore d'erba

brillante di rugiada,

aria pulita

del primo mattino,

corpo ancor pigro

che si desta

ai rumori del mondo,

cielo terso ed azzurro

disteso su volta infinita.

Tutto mi dice di te

e mi dice che esisti:

non so dove

ma mi dice ch'esisti

ch'esisti o mio Signore!

C.basso,5.10.2026 ugo donofrio