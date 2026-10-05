Incidente mortale tra Vasto e San Salvo: perde la vita un 48enne

La notte si è trasformata in tragedia lungo la Statale 16. Un violento incidente, avvenuto nella serata di ieri in contrada Buonanotte, al confine tra Vasto e San Salvo, è costato la vita a Giuseppe Sichetti, 48 anni, residente a San Salvo. L’allarme è scattato intorno alle 21, quando due vetture, un’Alfa Romeo Stelvio e una Volkswagen Golf, si sono scontrate per cause che dovranno essere chiarite dagli accertamenti delle forze dell’ordine. Nell’impatto, particolarmente violento, la Stelvio è uscita dalla carreggiata e si è ribaltata.

Per Sichetti non c’è stato nulla da fare. I soccorritori hanno tentato di prestare assistenza, ma le ferite riportate nell’incidente si sono rivelate fatali. Ferite anche le altre persone coinvolte nello schianto. Una persona che viaggiava sulla Stelvio e il conducente della Golf sono stati trasportati all’ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto. Le loro condizioni, secondo le prime informazioni, non desterebbero preoccupazione per la vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Vasto, la Polizia Stradale e i carabinieri. Saranno ora gli accertamenti a stabilire l’esatta dinamica dello scontro e le eventuali responsabilità. La Statale 16 ha subito pesanti ripercussioni sulla viabilità, con rallentamenti e code durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

La notizia della morte di Giuseppe Sichetti ha rapidamente raggiunto San Salvo, suscitando sgomento e commozione. Il 48enne era conosciuto da molti in città e nel territorio circostante anche per il suo lavoro come addetto alla sicurezza nei locali. Un volto familiare per tante persone, una presenza che negli anni era diventata parte della quotidianità della comunità. La sua scomparsa lascia ora un vuoto profondo tra amici, conoscenti e quanti avevano avuto modo di incontrarlo.

Sichetti lascia una figlia e una sorella. Attorno a loro, nelle ore del dolore, si stringono familiari, amici e l’intera comunità sansalvese. Una nuova tragedia torna così a colpire San Salvo, già profondamente provata dai lutti degli ultimi giorni. Una sequenza di eventi dolorosi che continua a lasciare sgomenta una comunità chiamata ancora una volta a fare i conti con una perdita improvvisa. Fonte https://ilgiornaledichieti.it/news-il-giornale-di-chieti/incidente-mortale-tra-vasto-e-san-salvo-perde-la-vita-un-48enne/