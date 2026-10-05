Agnone, torna la magia del teatro: l’Italo Argentino inaugura la stagione con “La Mandragola”

AGNONE – Parte domenica 11 ottobre, alle 18:00, la nuova stagione teatrale dell’Italo Argentino di Agnone. Il primo appuntamento è con “La Mandragola – Facetissima commedia dell’arte”, uno spettacolo prodotto dalla brillante compagnia “Stivalaccio Teatro”, che torna nel centro altomolisano dopo il successo dello scorso anno con “Romeo e Giulietta – L’amore è saltimbanco”.

Ne “La mandragola”, il desiderio ossessivo del vecchio e avaro Messer Nicia di avere un erede dà vita a una beffa dai toni boccacceschi, dove chi si crede più furbo finisce per essere raggirato. Considerata la “commedia perfetta” e tra le opere più celebri del Rinascimento, la commedia di Machiavelli intreccia comicità e critica sociale, mettendo in discussione ipocrisie religiose e valori familiari e trasformando il riso in uno spunto di riflessione. La messinscena si ispira alla tradizione della Commedia dell’Arte, con maschere, dialetti, duelli, canti, musiche e pantomime, affidando agli attori il compito di far rivivere il testo attraverso un teatro essenziale e fortemente legato alla dimensione popolare.

Una produzione dai toni allegri che vede in scena Pierdomenico Simoni e gli attori della Compagnia Giovani, nello specifico Valerio Zaina, Francesca Boldrin, Daniela Piccolo ed Elia Zanella. La regia è di Michele Mori. La scenografia è affidata ad Alvise Romanzini, i costumi a Licia Lucchese e le maschere a Stefano Perocco di Meduna e Tullia Dalle Carbonare.

“La stagione riparte all’insegna della risata, ma senza tralasciare il pungolo di riflessione che l’arte teatrale è efficacemente in grado di veicolare - spiegano dall’associazione Amici del Teatro Italo Argentino – Siamo lieti di accogliere nuovamente la compagnia di Stivalaccio, pronta a proporre un altro spettacolo di qualità. Intanto, ringraziamo il nostro affezionato pubblico per la partecipazione alla campagna abbonamenti da tutto esaurito”.

I biglietti per “La mandragola – Facetissima commedia dell’arte” sono in vendita al costo di € 22 in platea ed € 15 in galleria per la tariffa intera, € 12 in platea ed € 10 in galleria per la tariffa ridotta under25. È possibile acquistarli in prevendita presso l’Ufficio Informazioni della Pro Loco di Agnone, in Corso Vittorio Emanuele 78, oppure on-line e presso i rivenditori autorizzati CiaoTickets (con aggiunta dei diritti di prevendita). Il giorno dello spettacolo, a partire dalle ore 17:00, sarà inoltre attivo il botteghino del teatro.

Con l’obiettivo di rendere il teatro sempre più accessibile e di rafforzarne il ruolo all’interno delle comunità, l’associazione Amici del Teatro ha promosso un’iniziativa dedicata alle scuole del territorio. Sono stati distribuiti, infatti, due abbonamenti gratuiti per gli studenti dell’istituto omnicomprensivo G. N. D’Agnillo – Molise Altissimo. Un modo per avvicinare le nuove generazioni alla stagione teatrale e far comprendere loro il ruolo formativo e sociale di questa forma d’arte. Un impegno che nasce dalla volontà di portare il teatro oltre i confini della sala, facendone uno spazio di incontro, partecipazione e crescita culturale al servizio dell’intera comunità.

Per informazioni, scrivere alla mail teatroitaloargentinoagnone@gmail.com, contattare su Whatsapp il numero +39 3319638192 o seguire i canali social del Teatro.fai un bel titolo