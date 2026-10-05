Sanità, in Molise arriva il 116117: da oggi un numero unico per le cure non urgenti

Dal 6 ottobre 2026 anche in Molise è attivo il 116117, il Numero Europeo Armonizzato (NEA) dedicato all’accesso alle cure mediche non urgenti e ai servizi sanitari territoriali a bassa intensità di cura. Un unico numero, semplice da ricordare, disponibile tutti i giorni, 24 ore su 24, per orientare i cittadini verso la risposta sanitaria più appropriata, e che sostituisce tutti i numeri delle ex-Guardie Mediche (Continuità Assistenziale).

La Centrale NEA 116117 ha sede presso il Polo dell’Emergenza di Isernia, che ospita anche il Numero Unico Europeo di emergenza NUE 112 ed il backup della Sala operativa di Protezione Civile, sotto il coordinamento funzionale gestionale del Servizio per la Gestione delle Emergenze Regionali 112.

Con l’attivazione del 116117, la Regione Molise introduce un punto unico di accesso telefonico semplificato alle cure non urgenti e alla Continuità dell’Assistenza territoriale.

Il servizio nasce per offrire ai cittadini un riferimento immediato quando hanno un bisogno sanitario che non presenta carattere di emergenza, facilitando l’accesso alla rete dei servizi territoriali e contribuendo, allo stesso tempo, a indirizzare in maniera più appropriata le richieste di assistenza.

Il NEA 116117 costituisce infatti il punto unico di accesso telefonico per le cure mediche non urgenti, e la sua attivazione ha l’obiettivo di migliorare l’accessibilità ai servizi territoriali e ridurre il ricorso improprio ai servizi di emergenza-urgenza.

A rispondere alle chiamate sono gli operatori della Centrale 116117, che raccolgono e qualificano la richiesta del cittadino. Quando il bisogno richiede una valutazione medica, la chiamata può essere indirizzata alla Centrale Operativa di Continuità dell’Assistenza Primaria (COCAP), integrata con il 116117 e presidiata h24 da medici di medicina generale. La COCAP prenderà in carico tutte le richieste per cui non è indicato l’intervento del 118, e potrà fornire una consulenza medica telefonica, indirizzare l’utente verso il servizio territoriale più appropriato o, quando necessario e secondo il modello organizzativo previsto, attivare una prestazione medica direttamente a domiciliare.

Il nuovo sistema adegua la Regione Molise ai nuovi standard nazionali e mette così in collegamento il servizio telefonico con la rete territoriale delle cure mediche non urgenti, che comprende Medici di Medicina Generale, le Case di Comunità ed i servizi di Continuità Assistenziale, costruendo un percorso coordinato per accompagnare il cittadino verso la risposta più adatta al proprio bisogno.

L’attivazione del 116117 rappresenta un ulteriore passo nel percorso di rafforzamento dell’assistenza sanitaria territoriale regionale, con l’obiettivo di rendere più semplice per i cittadini sapere a chi rivolgersi e quale servizio utilizzare, riservando i canali dell’emergenza alle situazioni che richiedono un intervento urgente.

L’avvio del NEA 116117 e della COCAP non rappresenta soltanto l’introduzione di un nuovo numero telefonico. È la realizzazione di un modello organizzativo integrato, nel quale un unico punto di accesso telefonico consente di mettere in relazione il cittadino con la rete dell’assistenza territoriale, distinguendo le richieste non urgenti dalle situazioni di emergenza e favorendo una presa in carico coerente con il bisogno espresso.

Dal 6 ottobre 2026 il 116117 diventa quindi il numero di riferimento regionale per l’accesso alle cure non urgenti e alla continuità dell’assistenza primaria, mentre il 112 resta il numero per le emergenze.

Nella circostanza, proprio nella mattinata del 6 ottobre, alle ore 12:00, al Polo dell’Emergenza di Isernia, Corso Risorgimento 201, Corpo B Auditorium 10 settembre 1943, sarà inaugurato il servizio. La stampa è invitata a partecipare.