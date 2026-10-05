Pesca di frodo sotto il borgo antico di Termoli: sanzionati tre sub

Il Reparto Aeronavale Molise della Guardia di Finanza di Termoli ha condotto unâ€™operazione mirata al contrasto della pesca subacquea di frodo nella zona del "Muraglione", a ridosso del Borgo Antico. Lâ€™intervento ha portato al sequestro di attrezzature e del pescato illegale, oltre all'irrogazione di pesanti sanzioni amministrative a tutela dellâ€™ecosistema marino e della legalitÃ economico-finanziaria.

Fondamentali per la riuscita del blitz sono state le segnalazioni giunte al numero di pubblica utilitÃ 117: alcuni cittadini hanno infatti notato e denunciato illuminazioni sospette nello specchio d'acqua antistante le mura.

Nonostante il forte afflusso di persone che popolava la zona nel corso del sabato sera, i tre sub si erano immersi nei pressi del muraglione per effettuare la pesca abusiva, ignorando del tutto i rischi legati alle operazioni notturne. I militari della Stazione Navale di Termoli sono intervenuti prontamente, individuando e fermando i tre soggetti. Questi ultimi, tutti residenti in Campania, erano giunti in Molise esclusivamente per la cattura illegale di polpi e altre specie ittiche.

Ai trasgressori sono state contestate sanzioni per l'esercizio della pesca notturna vietata per un importo complessivo di 6.000 euro. Lâ€™intera attrezzatura Ã¨ stata sottoposta a sequestro amministrativo, mentre il pescato, ancora in vita, Ã¨ stato immediatamente reimmesso nel proprio habitat naturale.

Sono tuttora in corso accertamenti per verificare se il prodotto ittico fosse destinato a rifornire illegalmente mercati locali o attivitÃ di ristorazione. Resta altissima lâ€™attenzione del Corpo nella prevenzione e repressione del bracconaggio ittico, sia nell'esercizio delle funzioni di sicurezza e polizia del mare, sia a tutela della trasparenza economica.



