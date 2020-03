Coronavirus, sospese le attività ambulatoriali al Cardarelli fino all'8 marzo

Alla luce delle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del Covid 19 stabilite dal Ministero della salute, nella considerazione che il Presidio ospedaliero Cardarelli di Campobasso rappresenta il centro di riferimento regionale di emergenza, per evitare il rischio contagio si comunica che da domani 5 marzo fino all' 8 marzo le attività ambulatoriali sia istituzionali che in ragime di libera professione intramuraria saranno momentaneamente sospese.

I cittadini in possesso di prenotazione per tali date saranno contattati al.fine di ridefinire le modalità di espletamento della prestazione.