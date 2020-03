Coronavirus, il bollettino delle ore 18: il numero totale dei casi aumenta di tre unità, ma c' è un nuovo guarito

Contenuto anche oggi il numero di contagiati in Molise. Tre sono i nuovi casi registrati rispetto all'ultimo bollettino delle ore 18.

Si tratta del già noto medico del 118 di Riccia e dei primi due in provincia di Isernia, uno alla Neuromed e uno a Filignano. In totale i casi registrati finora in Molise sono 28 compresi i due di Bergamo e quello del Neuromed che è campano. In totale sono quindi 25 quelli residenti in Molise e trattati dal sistema sanitario di questa regione.

Dai 28 totali però vanno sottratti il deceduto e i 6 guariti ( uno in più di ieri). Quindi in totale quelli attualmente in cura sanitaria sono 21. Tolti i tre non residenti in Regione il numero attuale dei malati molisani in trattamento al Cardarelli di Campobasso sono 18.

Dei malati sei sono in terapia intensiva, sette al reparto infettivi e 8 in isolamento domiciliare.

Aumentano anche i tamponi effettuati dopo i recenti casi:361 ad oggi contro i 301 di ieri. In totale sono quindi 60 e riguardano i contatti diretti con i positivi.