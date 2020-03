Agnone,Covid 19, dopo la quarantena, oggi tampone faringeo per le 8 persone venute a contatto col medico di Riccia risultato positivo

Dopo l'inchiesta epidemiologica otto persone, operatori sanitari del San Francesco Caracciolo venute in contatto con il sanitario di Riccia,risultato positivo al Covid-19, sono state messe in quarantena, scaduta ieri. Oggi nel pomerigio sono state sottoposte a tampone faringeo per ricerca coronavirus. Il rientro in servizio è previsto per domani