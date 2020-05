Agnone, sabato sei giugno la riapertura del mercato settimanale

ordinanza nr.1412020 del 28 maggio 2020.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO VISTA I'Ordinanza Sindacale nr.3 del 10.3.2020 con la quale era stata determinata, ka le altre, la sospensione dello svolgimento del mercato settimanale e delle fiere nel territorio del Comune di Agnone fino a nuovo prowedimento a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA la propria Ordinanza nr.1112020 del 5.5.2020 con la quale è stato consentito da sabato 9 maggio 2020 lo svolgimento del mercato settimanale del sabato per le sole attività di vendita di generi alimentari e ortofrutticoli;

VISTO il D.P.C.M. del 17.5.2020 relativo a "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare I'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge '16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

TENUTO CONTO dell'Allegato 17 del predetto D.P.C.À/. recante "Linee di indirizzo per la riapertura delle attività Economiche e Produttive"'

VISTA I'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise nr.31 del 17.5.2020 e in particolare l'Allegato "Nuovo coronavirus SARS-CoV-2Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive";

RITENUTO opportuno disporre la riapertura del mercato settimanale del sabato a partire dal 6 giugno 2020 purche siano rispettate le misure di prevenzione igienicosanitarie e di sicurezza previste nell'allegato 17 al D.P.C.M. e nell'allegato all'Ordinanza nr.31 del Presidente della Giunta Regionale del Molise, nella parte piùr specificamente riferita al "Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)"; SENllTl il Responsabile dell'Ufficio Commercio e del Comando di Polizia Municipale;

TENUTO CONTO che sono in corso di approntamento misure volte ad assicurare il distanziamento fisico nell'area mercatale scoperta, per cui si ritiene di poter consentire la riapertura del mercato settimanale del sabato a tutte le categorie merceologiche a partire da sabato 6 giugno 2020;

RITENUTO, pertanto, doversi procedere ad un'assegnazione temporanea dei posteggi, al fine di garantire un maggiore distanziamento degli stessi da sabato 6 giugno 2020 e fino a nuove disposizioni, al fine di potere mantenere l'area mercatale nel rispetto delle vigenti prescrizioni igienico-sanitarie volte alla tutela della salute degli operatori e dei OGGETTO: Emergenza COVID-19 - Determinazioni in merito alla riapertura del mercato settimanale del sabato. cittadini; VISTO l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267, che consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti, "quale rappresentante della comunità locale, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica";

FATTE SALVE le competenze di altre autorità in materia

ORDINA 2. Resta sospeso, fino a nuovo provvedimento, lo svolgimento delle fiere nel territorio del Comune di Agnone, per cui è consentito il mercato settimanale nella giornata di sabato anche nelle settimane in cui era previsto lo svolgimento di fiera.

3. L'aftività nell'ambito del mercato settimanale potrà essere svolta dai titolari a posto fisso e dal produttore agricolo. Non è consentita la spunta.

DISPONE CHE Tutte le attività mercatali debbano comunque svolgersi nel rispetto delle misure di prevenzione della pandemia da COVID-I9 previste nel D.P.C.M. del 26 aprile 2020, in G.U. nr.108 de27.4.2020 assicurando:

- Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale; - Accessi regolamentati e scaglionati ai singoli banchi in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, ipercorsi di entrata e di uscita. Ititolari di posteggio fisso del mercato settimanale del sabato ed il produttore agricolo procedano nel rispetto delle seguenti prescrizioni.

- pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'awio delle operazioni di mercato di vendita;

- è obbligatorio I'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti puo essere sostituito da un'igienizzazione frequente delle mani messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;

- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro. - rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli alki operatori anche nelle operazioni di carico e scarico:

- in caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;

- in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita. a Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente Ordinanza è punito ai sensi dell'art.650 c.p. "inosservanza provvedimenti dell'Autorità".

1. La riapertura del mercato settimanale del sabato dal giorno 6 giugno 2020 nel rispetto delle misure di prevenzione igienico sanitarie e di sicurezza previste nell'Ordinanza Regionale nr.3'1 del 17.5.2020 ed in particolare di quelle previste nella parte riferita al "Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)" dell'allegato "Nuovo coronavirus SARS-CoV-2Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive".

ll servizio di Polizia Municipale di Agnone e tutte le forze di Polizia sono incaricati della sorveglianza e applicazione del presente provvedimento. Copia della presente Ordinanza, immediatamente esecutiva e resa pubblica mediante affissione all'Albo On-line del Comune di Agnone, nonché attraverso il sito internet comunale e di mezzi di comunicazione e di stampa, viene trasmessa, per quanto rispettiva competenza: - al Comando Polizia Municipale di Agnone; - al Comando della Compagnia e della Stazione dei Carabinieri di Agnone; - alla Prefettura di lsernia; - all'Ufficio Commercio comunale; - al Settore Tecnico Comunale; - al Settore Finanziario Comunale. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Molise entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Agnone.

Agnone, 28 maggio 2020