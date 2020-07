Prato Gentile, dopo l' annullamento della Pezzata si punta su experience 2020: 40 giorni di offerte turistiche per tutti e in piena sicurezza anticovid

Dopo aver annullato l'evento clou dell'estate capracottese, "La Pezzata" che si svolge ogni anno la prima domenica di agosto, oggi Candido Paglione Sindaco di Capracotta in una conferenza stampa ha ufficialmente aperto la stagione estiva all'insegna "della sobrietà" e nel rispetto delle norme anti Covid.

Capracotta covid free, ci tiene a mantenere tale onorevole titolo, frutto delle attenzioni alla prevenzione prestata dall'intera comunità,e pertanto è uno dei 96 paesi molisani Covid free.

Ma allinsegna delle regole anti covid 19, e' stato programmato un ricco cartellone di eventi per i mesi di luglio e agosto, ma eventi compatibili con grandi spazi, all'aria aperta.. Il cartellone e' stato organizzato di concerto tra comune, pro loco di Capracotta e il comprensorio di Prato Gentile, famosa stazione turistica del paesino dell'Altissimo Molise. Il comprensorio da quest'anno è gestito dalla cooperativa Arcobaleno, affidataria da parte del comune di Capracotta, gestione ottenuta a seguito di un bando pubblico dove sono risultati vincitori.. Tutti gli sforzi da parte di tutti, dunque, per garantire divertimento, attrattiva e turismo per favorire l'economia di questo territorio e non solo di Capracotta. Tutti i paesi del circondario godranno dell'attivismo turistico e delle tante iniziative messe in campo da questo virtuoso comune.

. Molte di queste attività si svolgeranno nel comprensorio di Prato Gentile, il cui catellone è denominato Experience 2020, ad opera della cooperativa Arcobaleno , la cui titolare, la giovane Giulia Fiorito, oggi, nel suo intervento ha sottolineato l'entusiasmo con cui stanno vivendo questa nuova esperienza, congiuntamente al comune e alla Pro Loco, perciò hanno garantito il massimo sforzo in termini di risorse umane e economiche, affinchè il turista non sia "mordi e fuggi", ma possa ritornare soddisfatto dai servizi, dal divertimeno e dall'incanto di una natura incontaminata.

Il cartellone estivo comprende iniziative culturali, musicali, presentazione di libri, che come affermava Paglione nella conferenza stampa di oggi, si svolgeranno presso il Parco della Flora Appenninica, area deliziosa e attrezzata per tali eventi , che garantsce le distanze di sicurezza.

Le attività che si svolgeranno nel comprensorio sono state ideate per le esigenze dei bambini,dei giovani,adulti e anziani. Tra le quali, per i bambini, è stata attrezzata la casetta delle favole, da dove parte il percorso nel bosco accompagnati da una animatrice che racconta e spiega le favole ai piccoli. Il parco avventura destinato ai bambini dai 9 anni in su, ai giovani e agli adulti. Si potrà praticare sport e fitness, compreso lo Yoga per bambini e adulti. Per chi ama la cucina, sarà accompagnato in un percorso per raccogliere erbe selvatiche per poi cucinarle e trasformarle in piatti squisiti da gustare Questo e tanto altro offre il cartellone estivo di Capracotta, paese covid free che tale vuole rimanere