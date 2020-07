Incontri di interesse pubblico al circolo San Pio di Agnone. I relatori: Di Nucci, Scarano, Linda Marcovecchio, Camperchioli

Presso il Circolo di Conversazione San Pio di Agnone sono ripresi gli incontri aventi ad oggetto le problematiche di interesse della popolazione. Dopo il pomeriggio di venerdì 24 luglio, dedicato all’ “Attività Fisica” come investimento per guadagnare salute, relatore il medico Giovanni Di Nucci, altri pomeriggi sono già stati programmati.

Mercoledì prossimo, 29 luglio alle 18, Domenico Di Nucci, intratterrà i partecipanti su “Aneddoti Locali”. «E’ previsto bel tempo. Pertanto, l’incontro si terrà nel Giardino degli Ulivi adiacente al salone centrale del Circolo, appositamente attrezzato» spiegano gli organizzatori.

«Sempre in questo luogo si terranno altri due incontri: il primo sarà tenuto da Vincenzo Scarano giovedì 30 luglio alle 18 sul tema “Protezione degli anziani in tempo di Covid”; il secondo si terrà il 6 agosto sempre alle 18, stesso luogo, con la presenza della preside Tonina Camperchioli e della docente Linda Marcovecchio su un tema altrettanto attuale quale “La scuola in tempo di Covid”».