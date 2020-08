Calcio.DPCM: via libera allo svolgimento delle competizioni e alla presenza del pubblico, ma restano vincoli e perplessità

Arriva sì il DPCM, che libera il calcio dilettantistico dai divieti, ma non dai vincoli, tanti sono ancora gli interrogativi che restano. E' dell' 8 Agosto il decreto ministeriale che accende il semaforo verde e stabilisce che sarà consentita la partecipazione del pubblico alle manifestazioni sportive per un massimo di 1000 spettatori.Le società possono ora tirare un sospiro di sollievo avendo il supporto di quello che è il senso di partecipazione a tali campionati

. Molte società sono già al lavoro avendo programmato in anticipo la stagione agonistica, tra queste figurano anche le molisane Campobasso e Vastogirardi. In casa Olympia si evidenziano dei ritardi dovuti agli impegni massimali che si andranno ad affrontare, impegni rivolti non solo alla prima squadra , ma a tutte le attività divise per categorie comprese nell'organigramma societario. Il da fare è tanto e che dire, bel compito! Come essi si muoveranno? per adesso tutto tace bocche cucite. Quel che si riesce a percepire è che i movimenti ci sono e che alcune operazioni siano in corso, ma la cautela è d'obbligo, considerate le tantissime problematiche da affrontare.

Come primo passo si cercherà di pianificare lo scoglio legato alla ricettività, al dove allocare il parco giocatori,superato tale ostacolo si passerà ad individuare la figura di un tecnico dal profilo che faccia al caso dell'Olympia.Sul come muoversi la visione di tutta la dirigenza è unisona e tale convinzione necessariamente deve essere condivisa e fatta propria da tutti i sostenitori che hanno a cuore le sorti dell'Oympia. I campionati si affrontano programmando in base alle possibilità. Il distinguo della presenza continua per ben 14 anni consecutivi dell'Olympia in questa categoria ne è la conferma.