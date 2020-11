Ritrovamento, messa in sicurezza e brillamento di ordigni bellici rinvenuti a Monteroduni

Nella mattinata odierna i Carabinieri della Stazione di Monteroduni, collaborati dagli artificieri dell’Undicesimo Reggimento “Guastatori” di Foggia, hanno fatto brillare, in una totale cornice di sicurezza, due bombe da mortaio americane rinvenute il 18 novembre u.s. in contrada Quinti a Monteroduni.

L’Arma dei Carabinieri svolge costantemente attenta vigilanza volta a prevenire potenziali gravi pericoli per la popolazione discendenti dalla presenza di numerosi ordigni bellici in un’area che è stata teatro di aspri scontri nel secondo conflitto mondiale.

Isernia, 30 novembre 2020.