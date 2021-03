Covid 19, Politiche sociali, dal comune di Agnone contributi per il pagamento dell'affitto di casa e utenze

Nonostante la scarsità di risorse delle casse comunali, il comune di Agnone, per fronteggiare le difficoltà di tante famiglie a sostenere le perdite economiche dovute alla pandemia da Covid 19, si attiva nelle politiche sociali e invita le famiglie bisognose a fare domanda per accedere al contributo per il sostegno al pagamento del canone di locazione e le utenze e scrive:

"Il Comune di Agnone comunica che i nuclei familiari in difficoltà economica, determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, possono presentare richiesta per beneficiare di contributi economici “una tantum” per il sostegno al pagamento del canone di locazione e/o utenze dell’abitazione di residenza.

Sono beneficiari i nuclei residenti sul suolo comunale che si trovino in uno stato di disagio socio-economico, anche se non già in carico ai servizi sociali, che a causa dell’eccezionalità dell’emergenza COVID-19 si trovano nella impossibilità o nella difficoltà di procedere con il pagamento delle utenze e del canone di locazione dell’abitazione di residenza.

I requisiti di accesso ai benefici del Fondo sono i seguenti:

• Residenza nel Comune di Agnone (IS);

• Per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, il possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità;

• Nuclei familiari esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 determinata da:

• Perdita del lavoro per licenziamento determinato da sospensione /chiusura attività;

• Mancata riconferma di lavoro stagionale;

• Chiusura o sospensione dell'esercizio di lavoro libero

professionale;

• Nuclei familiari che si trovino in ulteriori situazioni di emergenza

economica del nucleo familiare, non comprese in quelle di cui ai

punti precedenti, determinate da altre cause o condizioni

particolari, da motivare e circostanziare nella domanda.

La domanda dovrà essere presentata dal 19/02/2021 al 19/03/2021, utilizzando l’apposito modello che dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo dell'Ente.

Le informazioni complete sull'avviso, il modello di domanda e le modalità di risposta sono disponibili al seguente link: https://cutt.ly/slBjg03"