Carovilli, solidarietà , bambino bisognoso di cure. Ecco come effettuare le donazioni

In merito all'articolo apparso sulla nostra testata il 23 febbraio 2021 inerente la gara di solidarietà mromossa dall'Avis di CAROVILLI a favore del piccolo Simone, bambino residente in paese, bisognoso di cure. Molti lettori hanno contattato la nostra redazione per avere i riferimenti bancari per effettuare le donazioni. Nella foto allegata possono trovare il codice Iban della famiglia del piccolo https://www.altomolise.net/notizie/varie/32090/carovilli-un-bimbo-ha-bisogno-di-cure-lavis-avvia-una-gara-di-solidarieta.