22 aprile giornata della Terra in tutto il mondo

In tutto il mondo la settimana che parte dal 22 aprile è quella in cui si puliscono boschi e spiagge dai rifiuti, si piantano alberi, e si parla, si spiega, si discute, cercando di disseminare conoscenza, consapevolezza a proposito delle sfide ambientali che si profilano e aspettano gli esseri umani.

La Giornata della Terra è celebrata il 22 aprile del 1970, giorno in cui 20 milioni di americani erano scesi nelle strade per manifestare chiedendo aria e acqua pulite. L’anno prima, nel 1969, a Santa Barbara (California) una piattaforma petrolifera aveva riversato in mare tonnellate di petrolio per 11 giorni consecutivi, uccidendo uccelli marini, delfini, leoni ed elefanti marini. In quei giorni in California la gente rimase scioccata e quando l’onda nera arrivò sulla spiaggia, centinaia di volontari si mobilitarono per cercare di salvare gli uccelli con le ali incatramate, per ripulire le rocce, mentre i telegiornali trasmettevano le immagini in tutto il paese, ponendo in primo piano il problema dell’inquinamento.

I dati mostrano che oggi, a livello globale, le emissioni di CO sono di nuovo al di sopra dei livelli pre-pandemia, considerando che per mantenere il surriscaldamento globale entro 1,5°C, bisognerebbe ridurre drasticamente le emissioni del 45% entro il 2030.

Oggi l’Earth Day non è più solo americano, è mondiale e l’amministrazione Biden ha deciso di convocare un summit globale, in streaming, sul clima nella Giornata della Terra del 2021. invitando 40 leader mondiali a partecipare ad un summit dal 22-23 aprile per richiamare l’attenzione sulla necessità di azioni più forti in favore del clima.

Iniziative #OnePeopleOnePlanet

Quest’anno la maratona multimediale di interventi organizzata da EarthDay Italia, sul canale televisivo digitale RaiPlay ha come titolo #OnePeopleOnePlanet con un palinsesto di 13 ore di diretta streaming. La diretta televisiva dalle 7:30 del mattino del 22 aprile proseguirà ininterrottamente fino alle 20:30. #OnePeopleOnePlanet si collegherà con numerosi programmi delle tante reti radiofoniche e televisive della RAI. In diretta e on demand sulla piattaforma www.onepeopleoneplanet.it vi saranno contributi di varie associazioni, istituzioni, esponenti e testimonial del mondo della scienza, della cultura, dell’arte, dello sport, dello spettacolo.

Ci sono migliaia di eventi disponibili, sia online sia in presenza in tutto il mondo Event Map — Digital Earth Day (arcgis.com). Per le scuole (in inglese) un toolkit Teach-In Toolkit | Earth Day, che intende centrare l’attenzione sull’ inquinamento causato da mascherine e guanti monouso durante la pandemia.