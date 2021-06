ILCOMUNEINFORMA - Servizio Smart ANPR piattaforma che permette ai cittadini di accedere, in modo rapido e sicuro, ai servizi di certificazione anagrafica, eliminando le attese

#ILCOMUNEINFORMA - Nuovo servizio Smart ANPR: certificati anagrafici da app e portale web. L’Amministrazione comunale di Agnone amplia i propri servizi di certificazione anagrafica fornendo un nuovo strumento online. Da oggi è disponibile per tutti i cittadini SMART ANPR, una piattaforma che permette di accedere, in modo rapido e sicuro, ai servizi di certificazione anagrafica, eliminando le attese ed ottenendo un reale risparmio di tempo.

Ogni cittadino, senza recarsi allo sportello, potrà stampare autocertificazioni e richiedere certificati anagrafici in bollo o in esenzione per sé, un componente del nucleo anagrafico o altro soggetto iscritto in ANPR. Al servizio si accede con il proprio Spid (Sistema pubblico di identità digitale) o mediante la propria carta di identità elettronica (CIE)

Per ulteriori informazioni www.comune.agnone.is.it

