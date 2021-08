Comune di Agnone: Bando di gara per l'affidamento della custodia, pulizia locali del Mattatoio Comunale e Servizio di macellazione e controllo del servizio di smaltimento impianto di depurazione.

Servizio di custodia, pulizia locali del Mattatoio Comunale e Servizio di macellazione e controllo del servizio di smaltimento impianto di depurazione. - DETERMINA a CONTRARRE e riapprovazione Procedura Aperta per selezione del contraente .

L'anno duemilaventuno addì ventiquattro del mese di agosto, nel Palazzo Municipale di Agnone in Via Verdi nr.9 IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO f.f. VISTA la relazione d’istruttoria predisposta dal Geom. Vittorio PATRIARCA, che di seguito si riporta: L’ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO PREMESSO - che, con deliberazione di Giunta Comunale esecutiva n.103 del 26.6.2018, ha deciso:

Di APPROVARE il Capitolato Speciale d’Appalto, che in allegato alla presente è parte integrale sostanziale del Deliberato; Di STABILIRE che l'importo del canone annuo a base di gara è pari a : - per il 1° anno = €uro 500,00; - per il 2° anno = €uro 1’000,00; - per il 3° anno = €uro 1’500,00;

DETERMINAZIONE NR. 325 2 con esclusione delle offerte in ribasso; Di DETTARE le indicazioni di cui in narrativa come premessa al 3° Settore Tecnico Comunale al fine di consentire l’adozione degli atti necessari per procedere all’affidamento esterno del Servizio attinente all’intera gestione del Mattatoio Comunale, compreso i servizi accessori di pulizia degli ambienti, smaltimento dei sotto prodotti e deiezioni di origine animale, manutenzione ordinaria dell’immobile, degli impianti ivi ubicati, le attrezzature di lavoro e qualsiasi altro onere connesso alle attività di macellazione ;

Di STABILIRE che, relativamente al periodo dal 14.2.2018 alla formalizzazione del nuovo affidamento, il servizio è stato e verrà espletato dalla Ditta GIGLIOZZI Concezio, alle seguenti condizioni:

a) il Comune di farà carico del pagamento di tutte le utenze e provvederà alla voltura delle stesse a proprio nome;

b) nelle more della definizione della procedura di volturazione, il Comune provvederà al rimborso delle spese sostenute, relativamente alle utenze, previa esibizione dei documenti giustificativi con imputazione al Cap. 2057 Comp.;

c) la Ditta GIGLIOZZI Concezio riscuoterà e introiterà i diritti di macellazione, senza aver null’altro a pretendere dal Comune, e si farà carico di versare alla ASL competente quanto dovuto;

d) la Ditta GIGLIOZZI Concezio si farà carico degli oneri relativi allo smaltimento dei rifiuti provenienti dalla macellazione; e) il Comune di Agnone rimane esonerato da ogni responsabilità connessa alla gestione del servizio

; Di PRECISARE che, sino al 14.2.2018, rimangono impregiudicati tutti gli impegni contrattuali dedotti nell’atto Rep. N.934 del 3.5.2016 e allegati;

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n.240 del 3.8.2018 ad oggetto “Servizio di custodia, pulizia locali del Mattatoio Comunale e Servizio di macellazione e controllo del servizio di smaltimento impianto di depurazione. -

DETERMINA a CONTRARRE e approvazione Procedura Aperta per selezione del contraente”;

DATO ATTO che la gara è andata deserta;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n.139 del 11.09.2018 di approvazione del Nuovo Capitolato d’Oneri – Direttive e Linee Guida;

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n.299 del 21.09.2018 ad oggetto “Servizio di custodia, pulizia locali del Mattatoio Comunale e Servizio di macellazione e controllo del servizio di smaltimento impianto di depurazione. -

DETERMINA a CONTRARRE e riapprovazione Procedura Aperta per selezione del contraente”;

VISTO l’Avviso Pubblico del 24.09.2018 – Prot.n.11046; DATO ATTO che la gara è andata deserta; VISTA la Delibera di Giunta Comunale n.19 del 6.02.2020 di approvazione del Nuovo Capitolato d’Oneri – Direttive e Linee Guida; DATO ATTO che nessun’asta è seguita; RITENUTO necessario ed opportuno modificare il Capitolato d’Oneri e, quindi, bandire nuova gara;

3 VISTA la Delibera di Giunta Comunale n.120 del 20.08.2021 di Approvazione Nuovo Capitolato D’Oneri e linee guida per una nuova indizione di affidamento; RILEVATO - che, ai sensi del comma 2, dell’art.32 del D.Lgs.n.50/2016 , prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei Contratti Pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del Contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte ; - che, l’art.192 del TUEL attribuisce ai Dirigenti la competenza ad adottare prima della stipula dei Contratti apposita determinazione a contrattare, con la quale definire il fine, l’oggetto, la forma e le clausole essenziali del Contratto, oltre che le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

RITENUTO opportuno, al fine di garantire la maggiore partecipazione possibile ad anche una maggiore speditezza, celerità ed efficienza a tutto l’iter, adottare la “Procedura Aperta” previsti dagli artt.3, comma 1, lett. sss ), 59 e 60 del Codice (D.Lgs. n.50/2016) mediante la pubblicazione di un bando di gara;

EVIDENZIATO che con tale procedura potranno partecipare tutti gli operatori economici elencati all’art.45 del Codice (D.Lgs.n.50/2016) in possesso dei requisiti necessari sia di carattere generale sia di carattere tecnico;

RITENUTO altresì che, in relazione alle caratteristiche dell’oggetto del Contratto sia più adeguato utilizzare il criterio dell’offerta a rialzo;

RICHIAMATI gli artt. 60, 71, 72, 36 comma 9, 216 comma 11 del D.Lgs. n.50/2016 e Decreto correttivo ((D.Lgs. 19.04.2017, n.56), per le modalità di pubblicazione dei Bandi Gara;

CONSIDERATO che è stato predisposto lo schema del Bando di Gara che si allega alla presente Determinazione quale parte integrante;

DATO ATTO - che il combinato disposto degli artt. 36 comma 9 e 60 comma 3 del D.Lgs.n.50/2016 consente per le procedure aperte di fissare per la presentazione delle offerte un termine pari a 15 giorni in casi di urgenza debitamente motivata; - che al fine di rispettare il termine stabilito dalla FIGC – LND per l’inizio dei campionati di Serie “D”, si deve necessariamente ridurre il termine per la ricezione delle offerte da giorni 35 a giorni 18 dalla data di pubblicazione del bando;

RITENUTO, ai sensi dell’art.51 del D.Lgs.n.50/2016, Decreto correttivo (D.Lgs. 19.04.2017, n.56) e dell’art.13, comma 2, Legge n.180/2011, che nell’appalto in esame non sia possibile ed economicamente conveniente la suddivisione in lotti funzionali o lavorazioni in quanto trattandosi di lavorazioni strettamente collegate, è bene che l’esecuzione rimanga in capo ad un unico soggetto, che ne dovrà così rispondere globalmente ; la suddivisione può rischiare di rendere l’esecuzione eccessivamente difficile dal punto di vista tecnico o troppo costosa ; l’esigenza di coordinare i diversi operatori economici per i lotti rischierebbe seriamente di pregiudicare la corretta esecuzione dell’appalto ; i costi di transazione e di gestione dell’appalto con più appaltatori potrebbero comportare oneri tali da compensare gli eventuali benefici ottenibili dalla suddivisione in lotti

; 4 DATO ATTO che si procederà all’acquisizione del CIG al momento dell’affidamento, non avendo allo stato la possibilità di determinate con esattezza il valore contrattuale; Si RIMETTE al Responsabile del Settore Tecnico la presente relazione d’istruttoria per le consequenziali determinazioni di competenza.

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO f.to Geom. Vittorio PATRIARCA VISTI - il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; - il D.Lgs. nr. 50 del 18.04.2016; - il D.P.R. n. 207/2010;

CONSAPEVOLE e ACCERTATO - di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; - di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

D E T E R M I N A LE PREMESSE , sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e per gli effetti; DI PRENDERE ATTO della Delibera di Giunta Comunale n.120 del 20.8.2021; DI INDIVIDUARE, in relazione al combinato disposto dell’art.192 del T.U. Ordinamento Enti Locali emanato con D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267 e dell’art.32 del Codice dei Contratti (D.Lgs. n.50/2016) , gli elementi e le procedure di cui al seguente prospetto al fine dell’affidamento del Contratto :

FINE DA PERSEGUIRE Custodia, pulizia locali del Mattatoio Comunale e Servizio di macellazione e controllo del servizio di smaltimento impianto di depurazione.

OGGETTO DEL CONTRATTO Affidamento Servizio di custodia, pulizia locali del Mattatoio Comunale e Servizio di macellazione e controllo del servizio di smaltimento impianto di depurazione.

FORMA DEL CONTRATTO Forma Pubblica Amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell’art.32, comma 14 del D.Lgs. n.50/2016 e Decreto correttivo (D.Lgs. 19.04.2017, n.56)

CLAUSOLE ESSENZIALI Il Servizio dovrà essere eseguito secondo le esigenze dell’Amministrazione Comunale ai sensi della Delibera di Giunta Comunale n.120/2021 DURATA 5 (cinque) anni

CRITERIO DI SELEZIONE Procedura Aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs.n.50/2016 e Decreto correttivo (D.Lgs. 19.04.2017, n.56)

5 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE Offerta a rialzo Prezzo a base d’asta euro 50,00 (cinquanta/00) mensili DI STABILIRE a) di dare corso alla Procedura Aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. n.50/2016 , per l’affidamento del Servizio di Servizio di custodia, pulizia locali del Mattatoio Comunale e Servizio di macellazione e controllo del servizio di smaltimento impianto di depurazione, di cui al Capitolato d’Oneri approvato con Delibera di Giunta Comunale n.120/2021; b) Importo Esecuzione Servizio base di gara soggetto a rialzo con esclusione delle offerte in ribasso) : €uro 50,00 (€uro cinquanta/00) mensili; c) Metodo di aggiudicazione: criterio dell’Offerta a Rialzo; d) Termine per la ricezione delle offerte: 30 gg. Dalla data di pubblicazione del bando all’Albo Pretorio dell’Ente

; DI STABILIRE, altresì, che l’affidatario dell’incarico di che trattasi, dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della Legge 13 Agosto 2010, n.136 e succ. modif. ed integrazioni, ivi compreso la comunicazione del conto dedicato alle commesse pubbliche ; DI APPROVARE, lo Schema del Bando di Gara ed allegati, che si allega alla presente Determina per farne parte integrante e sostanziale;

DI PRENDERE ATTO che lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura di che trattasi, saranno effettuate dal Settore Tecnico Comunale in quanto l’importo del Servizio da affidare è sotto soglia di €uro 40'000,00; DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n.50/2016 è il Geom. Nicola Cerimele; DI DARE ATTO che la presente Determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa verrà pubblicata all’Albo On-line dell’Ente per quindici giorni naturali e consecutivi; DI TRASMETTERE copia della presente Determinazione Dirigenziale al Servizio "Finanza e Contabilità" per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art.153, comma 5, e art.183, comma 7, del D.Lgs. n.267/2000 s.m.i. , dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione , e per i provvedimenti consequenziali di competenza. Il RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO f.f. (f.to Dott.ssa Maria Teresa Miraldi)

http://file:///C:/Users/.NET/Desktop/determina_n_123%20(1).pdf ____________________________________________________________________________________