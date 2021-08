Muore la maestra Maria Giovanna Iacobone in Porrone. Il ricordo struggente di Ersilia, una sua alunna

Il giorno 25 Agosto 2021 è venuta a mancare la maestra Maria Giovanna Iacobone in Porrone. La signora Iacobone ha insegnato 45 presso le scuole primarie molisane. Intere generazioni di ragazzi la ricordano con grande stima e affetto.

Pubblichiamo il commuovente ricordo di Ersilia una sua alunna:

"La meraviglia dei ricordi piacevoli è nella rielaborazione delle sensazioni.

Tutto ritorna gradevole alla mente e rimarrà indelebile.

In quegli anni settanta ho avuto la fortuna di avere come maestra la vostra cara mamma, la maestra Maria.

Non erano anni semplici per me, come penso non lo siano stati per tante famiglie come la mia ma l’essere guidata da parole di affetto supplementare e disinteressato, come è stato quello che la maestra Maria ha avuto nei miei confronti, è stato sempre, e per sempre un punto fermo, di riferimento imprescindibile.

LE SUE PAROLE DI CONFORTO NEL DOLORE. O DI GIOIA NELLA FELICITA’ HANNO SEMPRE EVOCATO, ANCHE QUANDO SONO CRESCIUTA. L'INSEGNAMENTO FATTO ALL’ALUNNA PREDILETTA . CON LA QUALE SI INSTAURA UNA CHIMICA PARTICOLARE.

GRAZIE MAESTRA MARIA PER AVERMI VOLUTO BENE.

IO TE NE VORRO' SEMPRE.

ERSILIA"

RIP in pace maestra!