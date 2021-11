Avverte un malore in auto, soccorso dai carabinieri

_____________

Nei giorni scorsi i militari della Stazione di Rionero Sannitico, nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio, erano stati attirati da un’autovettura in sosta, lungo la S.S. 652, apparentemente con nessuna persona a bordo. Avvicinatisi per effettuare le conseguenti verifiche avevano potuto rilevare la presenza sul sedile posteriore di un uomo sdraiato, in posizione bocconi il quale chiedeva loro aiuto poiche’ aveva accusato un malore e dolori al petto ed al bracco sinistro.

I militari da subito si prodigavano a dare assistenza allo sfortunato avendo percepito che avesse un serio problema di natura sanitaria, procedendo ad un primo intervento e richiedendo l’ausilio dei sanitari del 118 per le cure del caso che, provenienti dall’Ospedale di Castel di Sangro, raggiungevano il luogo in breve tempo, decidendo di trasportare l’uomo presso il predetto nosocomio per i conseguenti approfondimenti clinici.

La tempestività del soccorso prestato è risultata determinante nello scongiurare problematiche di particolare gravità.

La persona soccorsa ed i suoi familiari hanno espresso attestazioni di riconoscimento verso i militari dell’Arma per il provvidenziale soccorso che è risultato fondamentale per la sua incolumità.

L’Arma, da sempre vicina alla popolazione, svolge il suo ruolo con impegno diuturno compiendo atti di soccorso e solidarietà a favore dei cittadini che ripongono verso l’Istituzione la loro stima e fiducia.