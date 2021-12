Il TAR Molise NON ha accolto la sospensiva del POS. Venittelli: Adesso comincia la battaglia che ci vedrà in campo fino alla fine

Il TAR Molise NON ha accolto la sospensiva del Programma Operarivo Sanitario del PRESIDENTE/Commissario Toma, ritendo che si tratta di un Programma non " immediatamente lesivo degli interessi dei molisanI

La comunicazione è di Laura Venittelli, avvocato , ex parlamentare del Pd, presidente dell'Associazione " La casa dei diritti" "Questo è solo un primo steep, la causa proseguirà!" Afferma.

"Ma perché il Tar non ha concesso la sospensiva ? domanda e continua "Il Tar , in fondo in fondo, dice che bisogna aspettare i DECRETI attuativi che il Presidente Toma , dovrà adottare nei prossimi mesi. Dobbiamo aspettare che TOMA chiuda tutti i reparti indicati nel Pos a Termoli, Isernia, Campobasso , Agnone per poter avere una sentenza positiva che blocchi le scelte del Presidente/COMMISSARIO...è assurdo, lo so, ma è così.Nel frattempo noi aspettiamo, sperando che, alla fine , Toma ci ripensi e gli annunciamo , già da ora, che ricorreremo contro ogni suo provvedimento .Adesso comincia la battaglia e ci vedrà in campo fino alla fine"