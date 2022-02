ANCI - I sindaci italiani ricevuti in udienza da Papa Francesco. Sciulli: esposte al Santo Padre le criticità altomolisane

Il presidente dell’Anci, Antonio Decaro,ha guidato i sindaci italiani ricevuti in udienza da Papa Francesco oggi 5 febbraio alle ore 11 in Vaticano. Del gruppo, composto da oltre 120 tra sindaci, consiglieri e rappresentanti delle Associazioni regionali, fhanno fatto parte i vicepresidenti Anci e i primi cittadini di molte città metropolitane e capoluoghi di provincia.

Nell’indirizzo di saluto a nome di tutti i sindaci, il presidente Decaro ringraziato il Pontefice per la vicinanza e l’attenzione dimostrata nei confronti dei primi cittadini, delle comunità e del loro impegno quotidiano, soprattutto nei due anni di pandemia. Una vicinanza tanto più sentita e importante di fronte alle sfide cui sono stati chiamati ogni giorno per dare risposte concrete ai cittadini e tenere unite le comunità.

Presenti per la delegazione molisana il presidente dell'Anci Molise Pompilio Sciulli, che si e' intrattenuto per pochi minuti in un colloqio con il Santo Padre sulle criticità territoriali e dei servizi essenziali dell'Alto Molise, il sindaco di Campobasso il Sindaco della città di Isernia Piero Castrataro e il Sindaco di Castel del Giudice e delegato Anci Nazionale Lino Gentile.