Castiglione MM-La prossima settimana chiude la Rsa Santa Maria del Monte. La Presidente Potente: dramma dopo 13 anni di attività tutta al femminile

"Gentilissimi tutti,

con questa mia missiva comunico che la prossima settimana la nostra Coop. Soc. C.M.A. cesserà la gestione della R.S.A. “Santa Maria del Monte” di Castiglione Messer Marino"

Cosi si apre la triste nota della presidente della. Coop. Soc. C.M.A, Franca Potente, nella quale preannuncia l'imminente chiusura della RSA, “Santa Maria del Monte” struttura dell'Alto Vastese, situata a Castiglione MM, che ospita gli anziani provenienti anche dall'Alto MOLISE. Una struttura esistente da ben 13 anni, funzionante, gestita in prevalenza da donne che chiude i battenti e da un colpo a dir poco mortale ad un territorio che subisce disservizi e crisi occupazionale. Gli anziani ospiti dovranno lasciare un luogo che finora rappresentava la loro casa e con gli ospiti andranno via anche 25 lavoratori che perderanno il loro posto di lavoro

"Una decisione dolorosa, definita nella prima decade di gennaio 2022 con delibera assembleare" Afferma e ne spiega le motivazioni.

La crisi economica, dovuta alla Pandemia da Covid 19 nel 2020/21, la mancanza di liquidità ed il mancato accreditamento perseguito e non realizzatosi in questi anni hanno fatto scaturire questa triste decisione"

Ripercorre con sofferenza il percorso, il progetto, gli inizi, l'impegno e dice

Era il 19 aprile 2009 quando la nostra Coop. Soc. C.M.A., formata per il 98% da donne, decideva di gestire questa RSA, di vitale importanza per il nostro territorio.

Si è cominciati da subito a sognare alla grande per realizzare un modello di struttura innovativa, capace di ACCOGLIERE, ASCOLTARE, ACCUDIRE, ALLEGGERIRE, ASSISTERE persone anziane.

Ho preso contatti con imprenditori dell’Emilia Romagna, ho intrapreso un percorso di formazione per tutti i soci dipendenti ed ho inserito la RSA nel sistema qualità con Enti nazionali riconosciuti.

Tutto questo, continuato negli anni, ha fatto sì che la nostra Struttura sia diventata modello di attenzione da parte di tante altre realtà territoriali.

In questi lunghi 13 anni sono passati tanti “nonnini”… sì, così li abbiamo sempre definiti, i nostri NONNI, ospitati in una GRANDE FAMIGLIA!

Tanti di loro, dopo un periodo di permanenza, sono tornati a casa, essendo stati curati con professionalità e competenza ed aver risolto le patologie che li avevano portati al ricovero. Altri sono stati accompagnati nel loro ciclo naturale di vita. A tutti loro e ai familiari, che ho conosciuto personalmente, va il mio GRAZIE per la fiducia riservataci.

Una biblioteca storica vivente dell’ultimo secolo, persone che hanno raccontato tanto: la sofferenza delle guerre, la povertà, il loro prezzo pagato per la nostra libertà, ma anche la gioia di vivere con poco, di cui noi abbiamo fatto tesoro, offrendo loro tutte le attenzioni necessarie.

E chiude con i ringraziamenti: "Corre l’obbligo ringraziare tutti i SOCI lavoratori attuali e non, per la professionalità, l’umiltà, l’amore e la dedizione al lavoro, per loro un GRAZIE SPECIALE! Con tutto il mio cuore offrirò loro la mia totale disponibilità nelle soluzioni per il loro percorso futuro.

Alle famiglie degli ospiti tutti, GRAZIE per la fiducia riservataci, rimarrà in me un ricordo indelebile per le tante manifestazioni vissute e partecipate nella nostra RSA. Momenti di gioia, ma anche di ascolto e condivisione di percorsi comuni. Grazie anche per le centinaia di telefonate, di messaggi di affetto, di encomi ricevuti a nome mio e di tutto il Personale della RSA.

Un sentito GRAZIE va al Direttore Sanitario della RSA, per la professionalità e la disponibilità costante e continua.

Un Grazie alla Famiglia LITTERIO e al defunto Don Camillo, proprietario della struttura.

Un Grazie a tutti i medici di base per la cospicua collaborazione, alla Guardia medica, a tutto il personale del 118, al Distretto Sanitario di Base di Castiglione Messer Marino e al Personale tutto, al SIAN di Vasto, ai reparti di Geriatria del P.O. di Vasto e di Gissi, al primario per la grande disponibilità.

Grazie al Presidio ospedaliero di Agnone, al pronto soccorso di Vasto.

Un Grazie ai Sindaci che si sono succeduti negli anni nel Comune di Castiglione Messer Marino e ai Sindaci di tutto il territorio con tutto il personale operante.

Ringrazio tutte le Associazioni che hanno collaborato con noi con spirito di volontariato.

Un ringraziamento particolare va a tutti i fornitori, alle ditte della manutenzione e a tutti quelli che a vario titolo e competenza hanno dato il meglio per la funzionalità della RSA.

Spero di non aver dimenticato nessuno…qualora lo fosse, le mie scuse anticipate!

Concludo con la tristezza di non essere stata ascoltata e con la speranza che qualcuno ancora possa aiutare la Coop. Soc. CMA, gestore di altri servizi, che come IMPRESA SOCIALE lo scorso 28 gennaio 2022 ha compiuto 35 anni di attività!