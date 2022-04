Silvana MadÃ¬a dona al comune di Agnone libri dâ€™epoca e strumenti medici del nonno, colonnello medico Ernesto MadÃ¬a (1861-1915)

Venerdì 1 aprile, a Palazzo San Francesco, presso la sala consiliare del comune di Agnone, Silvana Madìa, da tutti conosciuta per la sua vitalità e per il suo amore per Agnone, ha donato ufficialmente alla Biblioteca Comunale e Labanca, direttamente nelle mani del Sindaco Daniele Saia, alcuni libri d’epoca e degli strumenti medici di suo nonno il colonnello medico Ernesto Madìa (1861-1915) consegnandoli direttamente al Sindaco Daniele Saia.

Il Dott. Cav. Ernesto Madìa, specializzato in medicina legale, psichiatria forense e criminologia, ha scritto anche un interessante libro intitolato Manuale dell’emigrante, tema questo assai vicino ai tempi dell’emigrazione agnonese.

E così la Biblioteca di Agnone si è arricchita di altri importanti testi.