"Mi pensiono e vado all'estero". Tunisia e Portogallo sempre piÃ¹ paradisi fiscali degli italiani

ROMA - Non sono solo i giovani a lasciare l’Italia per un futuro migliore. Tra i quasi sei milioni di iscritti all’Aire, l’anagrafe degli italiani residenti all’estero, gli over 65 dal 2006 a oggi sono aumentati del 103,5%, secondo l’ultima edizione del Rapporto della Fondazione Migrantes. I pensionati emigrano per ragioni diverse da quelle dei giovani, scelgono i Paesi con un trattamento fiscale favorevole agli stranieri che trasferiscono la residenza. E magari con un tenore di vita migliore, anche sotto altri aspetti. «Quando si viene in Tunisia, se poi vai via ti manca - assicura Roberto D’Ascia, 72 anni, dirigente in pensione del Montepaschi -. C’è un cielo che è diverso dal nostro: mentre le parlo sta arrivando la notte, ci sono dei colori incredibili». «Nella mia città, a Roma, se devi attraversare un incrocio la gente in auto continua a passare, non ti vede nemmeno - osserva Enrico Venti, pensionato Inail, 75 anni -. In Portogallo non è così». continua QUI