Isernia, i Vigili del Fuoco festeggiano la patrona Santa Barbara

Come da tradizione si è svolta oggi 4 dicembre la ricorrenza di Santa

Barbara, patrona del CNVVF, svolta in concomitanza del 25° anniversario di

consacrazione della Chiesa di San Giuseppe Lavoratore di San Lazzaro

(ISERNIA), con una Solenne Celebrazione presieduta da Sua Eminenza Luis

Antonio Gokim Cardinale Tagle, Prefetto del dicastero per l'Evangelizzazione

dei popoli, con la partecipazione di numerose Autorità ecclesiastiche tra

cui il Vescovo della Diocesi di Isernia-Venafro Don Camillo Cibotti.

Alla Celebrazione oltre ad una cospicua presenza di Vigili del Fuoco erano

presenti le massime Autorità Civili e Militari della Provincia di Isernia e

della Regione Molise; durante la SS. Messa è stato donato a S.E., dal

Comandante VVF un elmo dei Vigili del Fuoco con targa ricordo.

Preliminarmente alla Cerimonia sono state consegnate nella sala parrocchiale

le benemerenze al personale Vigili del Fuoco e per l'occasione in Piazza

Palmerini sono stati schierati i mezzi VVF.

Congiuntamente al Vicario del Prefetto Dott.ssa MauraNicolina Perrotta si consegnano le BENEMERENZE al personale Vigile del Fuoco.

Elenco premiati:

PERSONALE IN QUESCIENZA (consegna del diplomacon medaglia ricordo e picozzina)

Atestimonianza del lodevoleservizio prestato nel Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco

1. CAPO REPARTO Mario LiberoVIGNONE

CELEBRAZIONE DI SANTA BARBARADEL 04 DICEMBRE 2022

ALLOCUZIONE DEL COMANDANTE DEI VIGILI DEL FUOCO ANTONIO GIANGIOBBE RICORRENZA DI S. BARBARA - ISERNIA,4 DICEMBRE 2022

AUTORITÀ, GENTILI SIGNORE E SIGNORI, A NOME DI TUTTO IL PERSONALE DEI VIGILIDEL FUOCO DEL COMANDO DI ISERNIA, PORGO A TUTTI VOI IL PIÙ CORDIALE SALUTO DI BENVENUTO E UN SENTITORINGRAZIAMENTO PER AVER PRESO PARTE NELLA GIORNATAODIERNA ALLA RICORRENZA PER LA CELEBRAZIONE DELLA NOSTRA PATRONASANTA BARBARA.

UN GRAZIE A DON DOMENICO, PARROCODELLA CHIESA DI SAN GIUSEPPELAVORATORE PER AVER CONCESSO DI CELEBRARE LA RICORRENZA DI SANTA BARBARAIN QUESTO LUOGO DI CULTO.

PER NOI VIGILI DEL FUOCO QUESTA GIORNATA ASSUME ANCOR DI PIÙ UN PROFONDO SIGNIFICATO RELIGIOSO, NON SOLO PER IL FATTO CHE CI RITROVIAMO TUTTI INSIEME IN QUESTA SPLENDIDA CORNICE CERIMONIALE, PER FESTEGGIARE SANTA BARBARA, MA ANCHE PERCHÉ OGGI, IN CONCOMITANZA, RICORREIL 25° ANNIVERSARIO DI CONSACRAZIONE DI QUESTA LUOGO DI CULTO, DEDICATO A SAN GIUSEPPELAVORATORE, LA CUI CELEBRAZIONE EUCARISTICA A BREVE, PER ENTRAMBE LE RICORRENZE, SARÀ PRESIEDUTA DA SUA EMINENZA CARDINALE TAGLE, PREFETTO DEL DICASTERO PER L’EVANGELIZZAZIONE DEI POPOLI, IL QUALE AL TERMINE DELLA MESSA IMPARTIRÀ A TUTTI NOI PRESENTI LA BENEDIZIONE PAPALE.

PER NOI VIGILI DEL FUOCO TUTTO CIÒ È MOTIVO DI VANTO ED È UN GRANDE ONORE, E PER QUESTO VOGLIO RINGRAZIARE ANCHE IL VESCOVO DI ISERNIA SUA ECCELLENZA MONSIGNOR CAMILLOCIBOTTI PER ESSERSI FATTO PROMOTORE DI TALE EVENTO.

UN SENTITO RINGRAZIAMENTO VOGLIO RIVOLGERLO ANCHE A TUTTO IL PERSONALE DEL COMANDO (FUNZIONARI, CAPI REPARTO, CAPI SQUADRA, VIGILIPERMANENTI, VIGILI VOLONTARI E PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO-INFORMATICO), A CUI VA LA MIA PERSONALE GRATITUDINE PER IL LAVORO SVOLTO, ANCHE NEL CORSO DEL CORRENTE ANNO, CON GRANDE PROFESSIONALITÀ, GENEROSO IMPEGNO E DEDIZIONE AL SERVIZIO, NONOSTANTE LA FORTE CARENZADI PERSONALE CHE ANCORA A TUTT’OGGI INTERESSA IL SETTORE TECNICO-AMMINISTRATIVO.

RINGRAZIO ANCHE LE OO.SS. CHE HANNO DA SEMPRE SVOLTOIL TRADIZIONALE E UTILE RUOLO DI RIFERIMENTO E STIMOLO COSTANTE NEI CONSUETI E COLLABORATIVI RAPPORTI SINDACALI.

FINALMENTE POSSIAMO CONSIDERARCI FUORI, ANCHE SE NON DEL TUTTO, DA UNA SITUAZIONE PANDEMICA CHE NEGLI ULTIMI DUE ANNI, SE DA UN LATO NON CI HA PERMESSO DI PERPETRARE AL MEGLIO, COME AVREMMO VOLUTO, QUELLE ATTIVITÀ DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE AFFERENTILA PREVENZIONE INCENDI,SIA NEI CONFRONTI DEL CITTADINO CHE DEL TESSUTO PRODUTTIVO (PENSO ALLE VERIFICHE PRESSO LE ATTIVITÀ INDUSTRIALI, ARTIGIANALI, COMMERCIALI, CORSI DI FORMAZIONE PER L’ABILITAZIONE DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO, ECC.) NON HA CERTAMENTE MINATOLE ATTIVITÀ DI SOCCORSO TECNICOURGENTE PERPETRATE SU RICHIESTE DI CITTADINI IN DIFFICOLTÀ, NE TANTOMENO SONO STATI MINATI I RAPPORTI, PIÙ CHE CONSOLIDATI, CON TUTTE LE ALTRE ISTITUZIONI ED ENTI PREPOSTI AL CORDINAMENTOE AL SOCCORSO PRESENTI SUL TERRITORIO, RAPPORTISINERGICI DI COLLABORAZIONE E DI CONDIVISIONE DI INTENTI, A TUTTI I LIVELLI, CHE DI FATTO HANNO COSTITUITO E COSTITUISCONO I PUNTI DI FORZA DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E NON SOLO, RAPPORTIISTITUZIONALI CHE SOPRATTUTTO IN INTERVENTI SU CALAMITÀ, COME QUELLA CHE PURTROPPO È IN CORSO A TUTT’OGGI PRESSO L’ISOLA D’ISCHIA,DOVE SONO STATE IMPIEGATE, E LO SONO ANCORA, SQUADRE VF DEL COMANDO D’ISERNIA E DEL COMANDO DI CAMPOBASSO, PER LA RICERCA DEI DISPERSI E SOCCORSO ALLA POPOLAZIONE, FANNO SI CHE LA MACCHINA DEI SOCCORSI, CHE OGGI SI IDENTIFICA NEL NOSTRO SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE, VANTO È ORGOGLIOPER TUTTI NOI, AGISCA ALL’UNISONO CON DETERMINAZIONE EFFICIENZA ED EFFICACIA IN TUTTE LE SUE COMPONENTI.