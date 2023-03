Corteo di Firenze, Schlein: 'Lavorare con i 5s e la sinistra ecologista'

La segretaria del Pd Elly Schlein, il presidente del o M5s Giuseppe Conte e il segretario della Cgil Maurizio Landini si sono incontrati nel retro del palco della manifestazione fiorentina a difesa della scuola.

I tre si sono salutati e hanno conversato per alcuni minuti.

Prima di salire sul palco di piazza Santa Croce, la segretaria del Pd Elly Schlein, il presidente del M5s Giuseppe Conte e il segretario della Cgil, Maurizio Landini, si sono intrattenuti sorridendo e scherzando. i tre hanno anche mostrato ai fotografi delle magliette con scritti gli articoli della Costituzione, portate alla manifestazione da alcuni esponenti del M5s fiorentino.

"Sono molto felice che ci sia qui una grande delegazione del Partito democratico, che ci sia qui il Movimento cinque Stelle, che ci siano qui altre forze civiche e della sinistra ecologista, credo che sia un bel segnale che su alcune battaglie fondamentali, come abbiamo sempre detto, noi dobbiamo lavorare insieme sia in Parlamento che nel Paese, per organizzare una opposizione. Noi ci saremo". Lo ha detto la segretaria del pd Elly Schlein a Firenze. I temi sono "la difesa della scuola pubblica, la difesa della sanita' pubblica, la difesa del lavoro, il salario minimo, la difesa della Costituzione, la battaglia contro l'autonomia differenziata". "Noi saremo in tutti i luoghi dove occorre contrastare le diseguaglianze sociali, quelle territoriali, di genere e generazionali, ed è un grande piacere essere in una piazza così piena, vuol dire che c'è ancora vita e che quei metodi squadristi non passeranno" ha detto la segretaria del Pd. "Non è mai stato in discussione il nostro pieno supporto al popolo ucraino ad un anno dall'invasione criminale voluta da Putin, ma credo anche che la sinistra debba continuare a perseguire un mondo di pace, un futuro di pace, mobilitarsi in questa direzione chiedendo all'Unione Europea un forte impegno ed anche un forte protagonismo politico diplomatico. Le due cose non sono in contraddizione" ha precisato Schlein.