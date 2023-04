La casetta dell'acqua in via Alcide De Gasperi ad Agnone si veste di nuovo. A seguito del rinnovo della convenzione tra comune e società la Hidrotecno Sud Srl, il distributore dellì acqua ha cambiato colori e grafica. Le case dell'acqua sono molto utili, ci permettono di ridurre i consumi di plastica evitando la produzione di rifiuti e di CO2, consentono un risparmio economico rispetto alle acque imbottigliate in vendita e forniscono tutti i giorni acqua a km 0, naturale o frizzante