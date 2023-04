Agnone, individuato presso il cimitero il giardino per la dispersione delle ceneri

Come previsto dal Regolamento di Polizia mortuaria del Comune di Agnone all'art.49 e per rispondere alle richieste dei cittadini, le ceneri su espressa volontà del defunto, possono essere disperse in aree a ciò destinate all'interno dei cimiteri.

Pertanto il sindaco di Agnone Daniele SAIA, con ordinanza n° 8/ 2023 dispone , “nelle more della definizione dell’area cimiteriale ove poter effettuare la dispersione per aspersione come prevista all’art.49 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria, di INDIVIDUARE per lo scopo, in via temporanea e urgente, l’area del Cimitero di Agnone capoluogo destinata a campo comune e/o tombe a terra.” e delega l'individuazione dell'area idonea alla ditta affidataria della gestione dei servizi cimiteriali tramite project financing;

L'area in effetti e' stata già individuata e predisposta, si trova sulla sinistra della rampa di accesso alla zona superiore di inumazione. La foto che abbiamo postato in copertina mostra la zona individuata, adeguata successivamente a tale delicatissima funzione.