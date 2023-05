Decreto spalmadebiti, Roberti ringrazia Lotito

Il candidato presidente del centrodestra, Francesco Roberti, ringrazia il Senatore Claudio Lotito "per il provvedimento urgente approvato dal Consiglio dei Ministri, grazie al quale la Regione Molise potrà spalmare il disavanzo di amministrazione, assicurando la continuità dei servizi ai cittadini e aprendo nuove possibilità di crescita all'intero territorio.

Questa misura garantirà il riequilibrio finanziario della Regione Molise.

Un passo importante in vista dell'inizio della nuova legislatura e segno questo che il Governo Meloni tiene in seria e nella giusta considerazione il Molise".

Intanto, il Presidente Francesco Roberti è al lavoro, in prima persona, in vista del termine ultimo per la consegna delle liste.

"Questo è l'esempio della buona politica e dell'attenzione dei parlamentari molisani nei confronti della nostra regione, a differenza di chi, in Parlamento, ha trascorso cinque anni a degustare scatolette di tonno", ha concluso Roberti.