PD, Salario minimo: Â«Sotto 9 euro lâ€™ora Ã¨ sfruttamentoÂ». Raccolta firme anche ad Agnone

«Sotto 9 euro l’ora è sfruttamento» questo lo slogan del Pd che ha promosso una raccolta firme a sostegno del salario minimo.

Anche il Pd di Agnone partecipa alla raccolta firme per l’istituzione del salario minimo- Da stamattina alle 8,30 il banchetto è piazzato davanti alla sede del Pd in via Matteotti in concomitanza con la campagna nazionale lanciata dal partito di Elly Schlein. Alla raccolta firme partecipa Caterina Cerroni, segretaria nazionale giovani DEM, Michela Cerbaso segretaria Pd Agnone, Agnese Guerrizio, uno dei nomi circolanti per l'incarico di segretaria PD circolo Libero Serafini di Agnone in vista del congresso regionale che si terrà in autunno. Guerrizio andrebbe a sostituire l'attuale segretaria, Cerbaso di cui si vocifera la non disponibilità alla ricandidatura