Diabete: A Agnone su tre farmacie, una sola finora ha aderito allo screening gratuito regionale

Ha preso il via , lunedì 13 novembre e per le prossime tre settimane in Molise, la campagna di screening del Diabete Mellito mediante test rapido che è possibile eseguire nelle farmacie aderenti a Federfarma nella regione Molise. La partecipazione è gratuita, a carattere volontario, e non prevede chiamata. Gli interessati dovranno recarsi nella propria farmacia di fiducia nelle giornate dal lunedì al sabato, dalle 8:30 alle 9:30, a digiuno e muniti della Tessera Sanitaria. L’iniziativa è stata presentata ufficialmente nella sala della giunta regionale in via Genova a Campobasso dal presidente, Francesco Roberti (che ha eseguito il test davanti a tutti i convenuti con grande naturalezza e leggerezza attraverso una piccola puntura su un dito per rilevare il valore in mg/dl nel sangue) Ad Agnone il test si puo' praticare presso una unica farmacia, su tre presenti.