Eccellenza: L' Aurora Alto Casertano conferma i favori del pronostico, sul filo di lana fa 2-1 e costringe alla resa l'Olympia Agnonese.

L' aurora Alto Casertano conferma i favori del pronostico, sul filo di lana fa 2-1 e costringe alla resa l'Olympia Agnonese.

Sabato 16 novembre 2023

11^ gara del campionato regionale di eccellenza, si gioca allo stadio Pasqualino Leonardo di Pietramelara, terreno di gioco calcato dai colori granata sin dal lontano 1968 e sempre con ottime prestazioni e risultati favorevoli.

La gara come nelle previsioni si presenta subito difficile, sono i locali a fare la partita occupando prevalentemente la metà campo avversaria, creando varie opportunità, tutte rese vane da una buona impostazione difensiva dei granata, su questa falsariga e sul nulla di fatto si chiudono i primi 45' di gioco.

La ripresa delle ostilità è sempre gestita dalla squadra locale, che riesce al 65' a sbloccare la gara con il 40enne Nicola Panico, super goleador del campionato.

La reazione della squadra granata per raggiungere il pareggio si materializza a dieci minuti dal fischio finale e porta la firma di Mancuso. I restanti minuti finali vengono vissuti in modo da chiudere la gara sulla parità, ma, la beffa arriva al 90' sempre con Panico, che sigla la rete vittoria del 2-1 infrangendo così il sogno Agnonese.

Purtroppo, sono sempre i minuti finali quelli più difficili e sui quali bisogna avere una migliore gestione per evitare che i risultati negativi si ripetano.

Non riesce a Carmelo Giuffrè, nella sua prima sulla panchina dell'Olympia, confermare la previsione che vuole non perdente l'esordio dell'allenatore subentrato.