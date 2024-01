Persone con disabilità grave prive di sostegno familiare: Pubblicato bando, come accedere

“Dopo di Noi”, pubblicato il bando a valenza regionale per l’assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare. Le risorse messe a disposizione sono 559 mila euro e, più precisamente, si tratta di economie dei precedenti bandi, delle annualità 2016, 2017 e 2018, riprogrammate dalla Regione Molise con DGR n. 391 del 21 dicembre 2023. Con medesimo atto, la Giunta regionale ha individuato l’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso quale Ente capofila e coordinatore finanziario del progetto. L’obiettivo del bando, senza scadenza e sino al limite delle risorse disponibili, è promuovere la realizzazione di soluzioni innovative, che offrano alle persone con disabilità grave la possibilità di esercitare il diritto di vivere nella società, con la stessa libertà di scelta e autonomia propria di tutte le persone, trovando alternative possibili all’istituzionalizzazione. Tale finalità viene perseguita attraverso la definizione e la realizzazione di Progetti Personalizzati con i quali si tracciano percorsi che assicurino adeguata assistenza e qualità della vita, secondo le specifiche esigenze ed aspirazioni di ogni persona con disabilità.

Gli interventi previsti sono i seguenti: percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione; interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4; programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana; interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4; in via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra- familiare.

Possono accedere al beneficio persone con disabilità grave, comprese quelle intellettive e del neuro sviluppo che, alla data della presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti: persone con disabilità grave non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità; certificazione di disabilità grave, riconosciuta ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92 (accertata nelle modalità indicate all’art. 4 della medesima legge); età compresa tra 18 e 64 anni, residenti in uno dei comuni della Regione Molise; prive del sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori, o i genitori non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale o in considerazione della prospettiva del venir meno del sostegno familiare; persone con disabilità grave già inserite in un percorso di residenzialità extra-familiare, con particolare attenzione alla rivalutazione delle caratteristiche di tali residenze e, all’eventualità che tali soluzioni costituiscano barriere all’inclusione della persona con disabilità grave, facilitandone l’isolamento.

L’accesso ai sostegni avviene in seguito a domanda presentata compilando l’apposito modello e inviata all’ATS di Campobasso all’indirizzo: “Ufficio di Piano – Via Cavour 5 - Campobasso” nelle seguenti modalità: inoltrata a mezzo raccomandata A/R (non farà fede il timbro postale, ma la data di ricevimento); consegnata a mano presso lo Sportello alla persona sito in Via Cavour n. 5 a Campobasso, inoltrata a mezzo PEC dell’Ambito: comune.campobasso.ambitosociale@pec.it.

Per maggiori approfondimenti e specifiche si rimanda alla consultazione del bando integrale e relativi allegati sul sito www.ambitosocialecb.it.

Inoltre, sarà possibile contattare i seguenti recapiti telefonici 0874/405.553-576-565. Gli orari di ricevimento, degli uffici comunali di Campobasso in via Cavour n. 5, sono i seguenti: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30; martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 17.30.

Campobasso, 04.01.2024