Rinnovato l’ufficio postale di Colli a Volturno, ha riaperto nella sua sede storica

Completa riorganizzazione degli spazi e maggiore comfort ambientale

Nuova configurazione della sportelleria per agevolare tutti i segmenti di clientela

Installato il gestore delle attese “light”, che consente di prenotare il turno da remoto

Attenzione alla sicurezza: impianto di videosorveglianza collegato con la Security Room di Napoli e sportelli antirapina “roller cash” con cassaforte ad apertura temporizzata

Isernia, 12 febbraio 2024 – Ha riaperto oggi lunedì 12 febbraio, completamente rinnovato nella sua sede storica in via Roma, l’ufficio postale di Colli a Volturno.

Sono terminati, infatti, i lavori di ristrutturazione della sede finalizzati ad accogliere, non appena saranno operativi, tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7 mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

Nell’ambito degli interventi, si è proceduto a una completa riorganizzazione degli spazi finalizzata a ottimizzare la fruizione dell’ufficio con particolare attenzione al miglioramento del comfort ambientale e alla facilitazione dell’accesso ai servizi. In quest’ottica, tra le altre opere, si inseriscono la nuova configurazione della sportelleria, con altezze ribassate per agevolare tutti i segmenti di clientela e postazioni di lavoro ergonomiche per favorire posture corrette; gli impianti di illuminazione a led, che oltre a essere funzionali al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale, sono stati progettati per favorire comfort visivo in ogni parte dell’ufficio; gli impianti per la gestione del microclima interno, che permettono di ottimizzare il microclima interno estate/inverno sia negli ambienti aperti al pubblico sia nei locali utilizzati esclusivamente dal personale; la posa di un percorso in rilievo sul piano di calpestio per consentire alle persone con deficit visivi la piena autonomia negli spostamenti all’interno della sala al pubblico senza l’ausilio di assistenza; la realizzazione di una nuovasala consulenza, progettata in modo da consentire la necessaria privacy per la clientela e gestita con personale qualificato per tutte le informazioni sui prodotti di risparmio e investimento offerti da Poste Italiane.

Inoltre, nella sede è stato installato il nuovo gestore delle attese “Light”, un innovativo totem touch screen, dotato di un display riepilogativo nella sala al pubblico, che consente non solo di selezionare l’operazione da effettuare in base alle proprie necessità, ma anche di prenotare il turno a sportello acquisendo un ticket elettronico da remoto attraverso l’app “Ufficio Postale”, utilizzando il numero WhatsApp 371500371 da memorizzare sul proprio cellulare oppure dal pc collegandosi al sito www.poste.it.

Grande attenzione anche per la sicurezza: l’ufficio postale di Colli a Volturno, infatti, è dotato di impianto di videosorveglianza a circuito chiuso collegato con la Security Room di Napoli, operativa 24 ore su 24 in attività di controllo e vigilanza dei siti aziendali, che consente di monitorare possibili intrusioni nei locali e all’occorrenza intervenire con l’attivazione dei sistemi di allarme e con la richiesta di pronto intervento delle forze dell’ordine; inoltre, il sistema antirapina “roller cash” gestisce per ogni postazione una cassaforte ad apertura temporizzata consentendo di mettere in sicurezza il contante al termine di ogni operazione a sportello.

Quello di Colli a Volturno è il ventottesimo ufficio postale molisano interessato dagli interventi del Progetto Polis. Tra questi, 21 sono già operativi, mentre in altri 7 sono in corso i lavori di ristrutturazione.

L’ufficio postale di Colli a Volturno è a disposizione dei cittadini con il consueto orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.

Si ricorda che la sede è dotata di ATM Postamat, operativo sette giorni su sette ed in funzione 24 ore su 24 per il prelievo di denaro contante e per tutte le operazioni consentite.