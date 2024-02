Liste di attesa: Primi deboli segnali di inversione di tendenza, attivata una cabina di regia

Primi deboli segnali di una inversione di tendenza dopo l'attivazione da parte dell'Azienda sanitaria regionale (Asrem) di una cabina di regia costituita da un team multiprofessionale e multidisciplinare per dare attuazione agli interventi necessari per il governo delle liste d'attesa e per la gestione operativa del sistema Cup dopo avere confrontato i tempi medi di attesa di alcune prestazioni relativi ai monitoraggi effettuati dall'Asrem nel quinto e sesto bimestre 2023.

Per una spirometria globale prima occorrevano 315 giorni, ora i tempi di attesa sono scesi a 187 giorni, mentre per una ecografia bilaterale della mammella i tempi di sono ridotti, anche se di poco, a 223 giorni, in precedenza erano 227.

Così non è stato per mammografia bilaterale e mammografia monolaterale: nel primo caso i giorni di attesa (270) sono aumentati rispetto ai 251, nel secondo sono passati da 206 a 240.

Dall'ultimo monitoraggio emerge, inoltre, che nel sesto bimestre 2023 per sottoporsi ad una visita endocrinologica occorrevano 152 giorni, 174 nel quinto bimestre.