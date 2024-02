Investitura del Mini Sindaco a Klaudia Labate e al suo consiglio a Agnone

Nell'atmosfera solenne della sala consiliare del Comune di Agnone, si è tenuto oggi l'insediamento del nuovo Mini Sindaco e del suo consiglio. Klaudia Labate, studentessa della scuola media 2^C, è stata investita della carica di Mini Sindaco, con grande apprezzamento della comunità

La cerimonia, presieduta dal Sindaco Daniele Saia e con la partecipazione dei consiglieri di maggioranza e minoranza, e della Dirigente dell'Istituto omnicomprensivo di Agnone Maria Rosaria Vecchiarelli, è stata un momento di festa e di grande significato per la giovane Klaudia e per il suo consiglio. I presenti hanno rivolto auguri di buon lavoro ai giovanissimi ragazzi, riconoscendo il valore dell'impegno e del senso civico che hanno dimostrato nell'accettare la sfida di tradurre in azione il programma presentato durante la campagna elettorale.

È stato evidenziato quanto sia apprezzabile e incoraggiante vedere giovani così motivati e desiderosi di contribuire al bene della propria comunità. Il Sindaco Saia ha espresso la sua fiducia nel talento e nella determinazione di Klaudia e del suo consiglio, sottolineando l'importanza di coinvolgere attivamente i giovani nelle decisioni che riguardano il futuro del comune.

In un periodo in cui la partecipazione civica e l'interesse per la politica locale spesso vacillano, l'insediamento del Mini Sindaco e del suo consiglio rappresenta un segnale positivo di fiducia nella prossima generazione e nella volontà di costruire un futuro migliore per tutti. La comunità di Agnone guarda con fiducia e speranza ai prossimi anni, consapevole che il futuro è nelle mani di giovani leader come Klaudia Labate e i suoi collaboratori.