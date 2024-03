Operatore Socio Sanitario: dal comune di Vastogirardi 10 voucher da 600 euro ciascuno per partecipare ai corsi

Comune di Vastogirardi offre opportunità di formazione per Operatori Socio Sanitari

Il Comune di Vastogirardi, situato in provincia di Isernia, ha annunciato un importante avviso pubblico per l'assegnazione di voucher dedicati alla formazione e alla qualificazione di operatori socio sanitari (O.S.S.). Questa iniziativa, ispirata dalla Delibera di Giunta Comunale n. 20 del 28/02/2024, mira a potenziare le risorse umane nel settore sanitario locale.

Secondo quanto stabilito dalla determinazione dell'Area Amministrativa n. 52 del 13/03/2024, sono stati approvati gli schemi per l'avviso pubblico e la relativa domanda. Il Comune mette a disposizione 10 voucher del valore di 600,00 euro ciascuno per la partecipazione a percorsi di formazione specialistica per operatori socio sanitari.

Requisiti per la partecipazione

Per poter concorrere all'assegnazione dei voucher, i cittadini devono soddisfare i seguenti requisiti:

Residenza a Vastogirardi: È richiesta la residenza nel Comune di Vastogirardi alla data di pubblicazione dell'avviso, ossia entro il 15/03/2024.

ISEE non superiore a € 18.000,00: I candidati devono dimostrare di avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente non superiore a 18.000,00 euro.

Maggiore età: I candidati devono aver compiuto la maggiore età entro la data di scadenza dell'avviso pubblico.

Titolo di scuola secondaria di primo grado: È richiesta la possesso della licenza media.

Criteri di selezione

La selezione dei beneficiari avverrà secondo i seguenti criteri:

Priorità ai residenti: Saranno favoriti i candidati residenti a Vastogirardi.

ISEE: Sarà data precedenza ai candidati con ISEE più basso.

Età: Nel caso di parità di ISEE, sarà favorito il candidato più giovane.

È fondamentale sottolineare che la formazione degli operatori socio sanitari riveste un'importanza cruciale per garantire una migliore assistenza alla comunità locale. Questa iniziativa del Comune di Vastogirardi offre un'opportunità preziosa per coloro che desiderano intraprendere una carriera nel settore sanitario, contribuendo così al benessere e alla salute della comunità.

Per ulteriori informazioni e per presentare la propria domanda, si invitano i cittadini interessati a contattare gli uffici comunali secondo le modalità indicate nell'avviso pubblico.

Clicca sul link Avviso pubblico: https://www.altomolise.net/archivi/documenti/2024/C/Copia_DocPrincipale_AVVISO_PUBBLICO_(2).pdf