Schiacciante vittoria del Centrodestra nel Consiglio Provinciale di Isernia, finisce 6 a 4

Schiacciante vittoria del Centrodestra alle elezioni del nuovo consiglio provinciale di Isernia, con 566 voti ponderati contro 369, guadagna sei consiglieri contro i quattro dello schieramento avversario.

Gli eletti sono nell’ordine dei voti riportati: Manolo Sacco, Linda Dall’Olio, Anna Barile, Nicola Di Biase, Claudio Falcione e Domenico Chiacchiari per il Centrodestra.

Per il Centrosinistra, Candido Paglione, Franco Marcovecchio, Sara Ferri è Giuseppe Centracchio.

Nei comuni di fascia A (piccoli centri) il centrodestra ha guadagnato 306 preferenze e il centrosinistra 128. In quelli di fascia B (Agnone) 7 voti per il centrodestra e 6 per il centrosinistra. Infine nei comuni di fascia D (Isernia e Venafro) il centrodestra ha ottenuto 29 preferenze e il centrosinistra 21.

Il centrodestra ha dunque ottenuto 566 voti ponderati contro i 369 del centrosinistra.

Buona l’affluenza alle urne. Su 600 aventi diritto hanno votato 503 amministratori, pari all’83,8 per cento. Nel dettaglio hanno votato 440 di fascia A (81,89%), 13 di fascia B (100%) e 50 di fascia D (100%).