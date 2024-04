Comune di Agnone seleziona 12 Rilevatori per il censimento permanente della popolazione 2024

Il Responsabile del 1° Settore rende noto che è indetta una selezione pubblica, per soli titoli, per il conferimento delle funzioni di 12 incarichi di rilevatore per lo svolgimento del Censimento Permanente della Popolazione 2024.

Articolo 1 - Requisiti di Ammissione per Tutti i Profili

I requisiti di ammissione comprendono l'età non inferiore ai 18 anni, il possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado o equipollente, la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, il godimento dei diritti civili e politici, e la conoscenza e capacità d'uso dei più diffusi strumenti informatici.

Per ricoprire la funzione di rilevatore è richiesta la conoscenza informatica, esperienza in rilevazioni statistiche, idoneità psicofisica, eccellente conoscenza della lingua italiana, e disponibilità agli spostamenti.

Articolo 2 - Compiti dei Rilevatori

I rilevatori svolgeranno compiti quali partecipare agli incontri formativi, gestire la rilevazione nel territorio assegnato, effettuare interviste e altre operazioni di rilevazione.

Articolo 3 - Formazione della Graduatoria per Titoli

La graduatoria sarà redatta considerando il punteggio massimo di 22 punti, attribuiti in base ai titoli di studio, esperienze lavorative e altri criteri specificati nel bando.

Articolo 4 - Presentazione della Domanda

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il 2 maggio 2024, utilizzando moduli disponibili sul sito del Comune o presso l'ufficio comunale di censimento.

Articolo 5 - Compensi e Natura del Contratto

I compensi e le modalità di svolgimento dell'incarico saranno stabiliti dalle leggi e regolamenti in materia. L'incarico sarà configurato come rapporto di lavoro autonomo occasionale.

Articolo 6 - Revoca dell'Incarico

L'incarico potrà essere revocato in caso di gravi inadempienze o rinuncia da parte del rilevatore.

Articolo 7 - Tutela della Riservatezza e del Segreto Statistico

Gli operatori del censimento sono tenuti al segreto d'ufficio e al segreto statistico.

Articolo 8 - Trattamento dei Dati Personali

I dati personali forniti dai candidati saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di selezione.

Articolo 9 - Disposizioni Finali

Il bando garantisce parità di opportunità tra uomini e donne. Copia integrale del bando e fac-simile di domanda saranno pubblicati sul sito internet del Comune di Agnone.

Articolo 10 - Responsabile del Procedimento

Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio comunale di censimento.

Per ulteriori dettagli consultare il bando completo sul sito del Comune di Agnone. https://www.altomolise.net/archivi/documenti/2024/D/documento---bando-selezione-rilevatori-2024-(1).pdf