Ambito Territoriale Sociale di Agnone: Emesso Avviso Pubblico per finanziamenti per interventi a favore delle persone con Disturbo dello Spettro Autistico

L'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale Sociale di Agnone ha reso noto un avviso pubblico per la realizzazione di interventi dedicati alle persone con Disturbo dello Spettro Autistico (DSA), in seguito alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 371 del 30 novembre 2023.

Articolo 1 - Premesse e Finalità

Il Disturbo dello Spettro Autistico è un disordine neuro-sviluppamentale che coinvolge principalmente l'area della comunicazione e dell'interazione sociale. L'avviso mira a promuovere azioni volte all'acquisizione di autonomie personali e allo sviluppo di competenze sociali ed emotive per migliorare la qualità della vita delle persone affette da questo disturbo.

Articolo 2 - Oggetto

La Delibera regionale ha stanziato risorse per finanziare interventi personalizzati o collettivi per persone con DSA, tra cui assistenza socio-sanitaria, percorsi di socializzazione, progetti di inclusione sociale e lavorativa.

Articolo 3 - Beneficiari

I potenziali beneficiari devono essere residenti in uno dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale di Agnone e possedere una certificazione specialistica che attesti la diagnosi del Disturbo dello Spettro Autistico.

Articolo 4 - Interventi Finanziabili e Modalità di Realizzazione

L'Ufficio di Piano intende finanziare gli interventi ammessi dalla Regione Molise, tra cui assistenza socio-sanitaria, percorsi di socializzazione, progetti di inclusione sociale e lavorativa. Tali azioni potranno essere finanziate solo tramite progetti individuali o collettivi della durata massima di 18 mesi.

Il budget per i singoli progetti individuali non potrà superare i € 3.000,00, mentre per i progetti collettivi non potrà superare i € 2.000,00 per partecipante. L'importo del budget sarà proporzionalmente rideterminato in base al numero di domande ricevute, considerando il finanziamento complessivo disponibile.

Continua QUI