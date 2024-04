L'Area Archeologica di Pietrabbondante si apre al pubblico tutti i giorni

Grazie all'impegno congiunto della Direzione Regionale Musei Molise e del personale del Museo Archeologico di Pietrabbondante, un importante traguardo è stato raggiunto per l'area archeologica di Pietrabbondante.

Per assicurare a tutti la possibilità di godere di questo sito di inestimabile valore storico e culturale, l'area sarà ora aperta e visitabile tutti i giorni della settimana, ad eccezione del lunedì, dalle 8:45 alle 19:30.

Un plauso particolare va al Direttore, il Dott. Rinaldi, e a tutto il personale del Museo Archeologico di Pietrabbondante, il cui impegno ha reso possibile raggiungere questo traguardo significativo. Il loro costante lavoro e dedizione hanno reso il sito sempre più accessibile e apprezzato.

Il sindaco di Pietrabbondante Antonio Di Pasquo a commento ha detto: “E'un passo avanti fondamentale per promuovere e valorizzare il patrimonio storico e culturale della nostra Terra. Siamo sempre più determinati a costruire un futuro in cui la nostra eredità archeologica sia preservata e celebrata per le generazioni a venire.”