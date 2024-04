Un nuovo inizio per il Gonfalone di Pietrabbondante: tra storia e rinnovamento

In questi giorni, un'importante fase di rinnovamento si apre per il Comune di Pietrabbondante, poiché l'amministrazione ha recentemente affidato ad una ditta specializzata il delicato compito di rifare il Gonfalone comunale. L'attuale stemma cittadino, purtroppo, ha subito l'usura del tempo, rendendolo non più adeguato alle esigenze di rappresentanza.

“Prima di intraprendere questa importante decisione, ci siamo dedicati a un'attenta ricerca per ricostruire il percorso che ha portato alla concessione del Gonfalone e dello Stemma al nostro Comune. E il 9 aprile 2024, dopo una richiesta formale, abbiamo finalmente ottenuto dal protocollo del Comune la nota del Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Questo documento prezioso conteneva il Decreto del Presidente della Repubblica datato 1 agosto 1972, che conferiva al nostro Comune il diritto di utilizzare i simboli araldici ” scrive il sindaco Antonio Di Pasquo

Lo straordinario provvedimento presidenziale, risalente a più di cinquant'anni fa, descrive in dettaglio le effigi concesse e i relativi disegni a colori, regalando un'emozione unica nel vedere documentato con tale precisione e importanza i simboli che rappresentano la comunità di Pietrabbondante

Ora si attende la realizzazione del nuovo Gonfalone, e il sindaco conclude “con la promessa solenne di custodire con la massima cura sia il nuovo emblema sia quello attuale nella Casa Comunale. Questo rinnovamento simbolico ci unisce ancora di più nel cuore di Pietrabbondante, rafforzando il legame con la nostra storia e guardando con fiducia verso il futuro. Pietrabbondante”