Agnone-Raccolta firme per referendum sull'accorpamento di Isernia all' Abruzzo: intervista a Sergio Sammartino e Lorenzo Coia

Il 9 marzo è cominciata una raccolta firme per un referendum che mira a portare la provincia di Isernia in Abruzzo, poi l’intero Molise.

Ad Agnone oggi in mattinata, il banchetto per la raccolta firme era posizionato in piazza Giovanni Paolo II. A raccogliere le firme alcuni dei fondatori del comitato tra i quali Sergio Sammartino di origine agnonese e figlio dell'onorevole democristiano Remo e l'ex presidente della provincia di Isernia Lorenzo Coia.

La strategia è semplice: annettere la provincia di Isernia all’Abruzzo, in modo che con la sola area di Campobasso, incapace di reggersi autonomamente, bisognerà necessariamente rimettere mano al tessuto costituzionale e ‘portare’ tutto il Molise in Abruzzo dove, di fatto, era stato fino a 61 anni fa La Regione Molise, infatti, nasce nel 1963 con una legge costituzionale che ‘stacca’ la provincia di Campobasso dall’Abruzzo (fino ad allora Abruzzi e Molise), poi nel 1970 nasce anche la provincia di Isernia. Ora, proprio da quest’ultima provincia, muove il comitato presieduto da Antonio Libero Bucci, determinato a ricondurre tutto il Molisano nella regione abruzzese. È necessario un referendum indetto dalla provincia e per avviare

In poche ore hanno raccolto oltre cento firme.

Guarda l'intervista a Sergio Sammartino e Lorenzo Coia