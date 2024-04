Espulsione Ufficiale di Paoletti dal Gruppo Politico Agnone Identità e Futuro: Rinforzo per la Giunta Saia?

Il Gruppo Politico Agnone Identità e Futuro, formazione di minoranza presso il comune di Agnone, ha emesso una nota ufficiale per comunicare e motivare l'espulsione del Consigliere Franco Paoletti, precedentemente eletto nella lista civica associata al gruppo.

Le motivazioni di tale espulsione sono diverse, ma sembra che la decisione sia stata catalizzata dalle recenti elezioni per il rinnovo del consiglio della provincia di Isernia. Si è generato un dibattito sul ruolo di Paoletti all'interno del gruppo, specialmente considerando alcune azioni politiche intraprese che non sono state condivise dall'intero Gruppo Politico.

La questione principale sembra essere emersa dalle recenti elezioni provinciali, durante le quali Paoletti ha optato per sostenere un candidato diverso da quello designato dal Gruppo. Questa mossa ha suscitato dissenso all'interno , portando alla decisione unanime di espellerlo. Come conseguenza, Agnone ha perso la possibilità di avere un secondo consigliere che poteva rappresentare la cittadina altomolisana in tale contesto politico.

Ora, si apre la questione su quale sarà il futuro politico di Paoletti. Si chiede se deciderà di rimanere in Consiglio Comunale come indipendente o se potrebbe unirsi alla maggioranza multicolore guidata dal Sindaco Daniele Saia.

Di seguito la nota del gruppo politico Agnone Identità e Futuro

Il Gruppo Politico Agnone Identità e Futuro informa che il Dott. Franco Paoletti non fa più parte del Gruppo stesso. Tale decisione è stata adottata nella riunione del 12.04.2024, con volontà unanime da parte sia dei presenti a tale riunione sia di coloro che, con riferimento a quest’ultima, hanno inteso far pervenire valutazioni, osservazioni e determinazioni. La decisione è maturata in virtù di valutazioni di carattere politico, tenuto conto del fatto che, da tempo, il Dott. Franco Paoletti assume iniziative politiche non condivise, senza preavvertire e in contrasto con l’orientamento del Gruppo Politico Agnone Identità e Futuro

Da ultimo, anche la scelta autonoma di votare un altro candidato/a alle Elezioni Provinciali del 07.04.2024 -probabilmente anche non di Agnone-, anziché il Candidato del Gruppo. Questa scelta ha comportato la mancata elezione di quest’ultimo; il voto del Dott. Paoletti, invece, avrebbe assicurato non solo l’elezione a Consigliere Provinciale, ma avrebbe assicurato al Candidato di Agnone Identità e Futuro di essere tra i primi eletti con evidente successo politico in favore del territorio non solo dell’Alto Molise e anche del Gruppo stesso.

Per queste ragioni, il Gruppo Politico Agnone Identità e Futuro, oltre alla decisione relativa al fatto che il Dott. Franco Paoletti non fa più parte del Gruppo stesso, lo ha invitato a dimettersi da Consigliere del Comune di Agnone, da Consigliere delegato alla Prima Commissione Consiliare del Comune di Agnone e da ogni altra eventuale carica ricoperta in forza dell’appartenenza al Gruppo stesso, posto che è stato eletto Consigliere comunale anche grazie ai voti procurati dagli altri Candidati della Lista Agnone Identità e Futuro (compresi coloro che non sono stati eletti), nonché grazie ai voti espressi da elettori che non condividono il suo operato politico. Successivamente, alla Conferenza dei Capigruppo del Comune di Agnone tenutasi sabato scorso,

il Gruppo consiliare Agnone Identità e Futuro ha presentato istanza affinché al prossimo Consiglio Comunale fosse stabilito l’apposito ordine del giorno in base al quale il predetto Gruppo consiliare potesse designare in rappresentanza il proprio componente nella Prima Commissione Consiliare e/o in qualunque altra Commissione e/o incarico comunale, revocando tutte le precedenti designazioni nonché qualunque altro incarico comunale conferiti in favore del Dott. Franco Paoletti.

Agnone, lì 15 aprile 2024

Il Gruppo politico “Agnone Identità e Futuro”