Fanelli Pd contro parole di Roberti su comunitÃ  LGPT+: Offesa gratuita, inadeguato inappropriato in ogni uscita pubblica

La consigliera regionale del PD Micaela Fanelli commenta la recente dichiarazione del Presedente della regione Molise Francesco Roberti durante un comizio elettorale a Campobasso per il candidato del centrodestra, ha descritto i partecipanti della parata del Pride come “persone vestite come pagliacci“, parole che hanno profondamente offeso la comunità LGBT del Molise e tutti coloro che hanno sostenuto il Molise Pride negli anni.

La dichiarazione di Fanelli:

Inappropriato, inadeguato. Ogni qualvolta fa un'uscita pubblica, il presidente Roberti non perde occasione di dimostrare di non essere all'altezza del ruolo che ricopre, né per contenuti né tantomeno per modi. L'ennesima caduta di stile nei confronti della comunità Lgbt+, offesa gratuitamente e inutilmente in un momento di machismo retrogrado che poco si addice alla figura di un governatore di regione. "Distinti e distanti" dalle parole di Roberti, sempre.