Agnone: Il Viottolo che conduce alla chiesetta di San Rocco diventa impraticabile e pericoloso

Ad Agnone, prima di arrivare nel quartiere della Ripa, esiste una stradina che conduce alla vallata sottostante e alla chiesetta di San Rocco. Questo viottolo, una scorciatoia molto apprezzata da chi ama fare footing nella zona, permette di raggiungere rapidamente la strada sottostante, evitando un lungo curvone. Tra l'altro questo storico viottolo e' indicato come sentiero percorribile nel progetto delle Chiese Campestri

In passato, molti ricordano di aver utilizzato questa scorciatoia per raggiungere il fiume Verrino, che veniva affettuosamente chiamato il "mare di Agnone" dai locali, dove si recavano per fare il bagno. Tuttavia, oggi il viottolo è diventato impraticabile. Invasa da erbacce e rifiuti di ogni genere, la strada è ora un triste spettacolo di degrado.

Tra i pericoli più gravi, un tombino scoperchiato rappresenta una minaccia concreta per chiunque tenti di percorrere il viottolo. La situazione attuale non solo impedisce l'uso di questa via storica e amata, ma mette anche a rischio la sicurezza dei cittadini.

È urgente un intervento di pulizia e manutenzione per restituire a questa scorciatoia la sua funzione originaria e garantire la sicurezza di chi la percorre. La comunità di Agnone spera in un rapido intervento delle autorità locali per risolvere questa situazione critica e riportare il viottolo di San Rocco al sua antica funzione